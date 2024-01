Por Alejandro Rodera |

'La sociedad de la nieve' y 'Berlín' siguen pisando fuerte en Netflix. Si la semana pasada resaltábamos el gran impacto alcanzado por ambos proyectos en sus respectivos tops de audiencia, el de películas y series de habla no inglesa, respectivamente, en esta ocasión toca analizar cómo avanzan en su misión por dejar su rúbrica en las listas de los grandes éxitos de la historia de la plataforma. De los dos títulos, el primero en cruzar esa frontera ha sido la cinta de J.A. Bayona, que en tan solo once días ha logrado abrirse paso y alzarse como el décimo mejor estreno de un film de habla no inglesa en el servicio rojo.

Los supervivientes de 'La sociedad de la nieve'

'Berlín' se acerca a la meta

Para completar esa hazaña ha tenido que sumar otros 68,3 millones de horas en su primera semana completa, la comprendida entre el 8 y el 14 de enero. De este modo,(4-7 de enero) para situarse en un montante de 51 millones, con el cual ha rebasado los 48,6 millones con los que la también española ' Bajocero ' cerraba la lista hasta entonces. Teniendo en cuenta que la lista contempla los primeros 91 días en la plataforma,, encabezada actualmente por 'Troll' con 103 millones de visualizaciones.

Por su parte, 'Berlín' está tardando más en derrocar a 'Lupin' de la lista de mejores estrenos de series de habla no inglesa. La tercera parte de la ficción francesa ostenta el décimo puesto con 50 millones de visualizaciones, a las cuales el spin-off de 'La Casa de Papel' se está aproximando semana tras semana. Con los 8,7 millones de la semana pasada, la serie protagonizada por Pedro Alonso ya aglutina 42,3 millones de visualizaciones y aún tiene por delante otros 74 días. Sin embargo, lo que sí peligra a corto plazo es el liderato en el ranking semanal, ya que, aunque 'Forst' (4,8 millones de visualizaciones) no ha amenazado especialmente, el descenso de 'Berlín' entre la segunda y la tercera semana ha sido bastante notable al pasar de 22,3 a esos 8,7 millones.

Pese al gran rendimiento de 'Berlín' y 'La sociedad de la nieve', esta vez las apuestas de habla inglesa han sido las más populares. En el apartado cinematográfico, el estreno de 'Lift: Un robo de primera clase' ha cosechado 32,8 millones de visualizaciones tras haber sido vista durante 58,5 millones de horas. Mientras tanto, en el ámbito televisivo ha vuelto a despuntar 'Engaños' que, tras acumular 238,2 millones de horas (37,1 millones de visualizaciones) en su primera semana, a lo largo de la segunda ha engrosado su cúmulo total con otros 153,3 millones de horas, es decir, con 23,9 millones de visualizaciones más.