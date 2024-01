'Berlín' se consagra como un fenómeno y ya apunta al top histórico de Netflix

Por Alejandro Rodera |

Las producciones españolas están en su mejor momento en Netflix, al menos en lo que se refiere al consumo por parte del público. Gran parte de culpa de esta plenitud la tiene 'Berlín', cuyo estreno ya dejó huella entre el 29 y el 31 de diciembre al amasar 74,3 millones de horas vistas, convirtiéndose así en la serie más vista de toda esa semana. Además, ese plazo tan reducido le sirvió también para alcanzar varios hitos, pero la gran duda era si se desinflaría una vez arrancado 2024... y lejos de pincharse, el globo no ha hecho más que hincharse.

Durante su primera semana completa en Netflix, la comprendida entre el 1 y el 7 de enero, el spin-off de ' La Casa de Papel , dando lugar a 22,3 millones de visualizaciones completas al dividir la primera cifra entre sus seis y horas y media de duración. De este modo,, ya que esa marca es la mayor alcanzada en top de habla no inglesa de Netflix, cuando ' Estamos muertos ' llegó a las 236,23 millones de horas.

Gracias a este fortalecimiento, 'Berlín' ya acumula 220,7 millones de horas, por lo que es oportuno preguntarse si puede dar el siguiente paso: colarse en el top histórico de la plataforma. Actualmente, la décima posición la copa la tercera parte de 'Lupin', que se ganó el puesto con 50 millones de visualizaciones (276,1 millones de horas), y es que en esta lista el factor diferencial es ese promedio de visionados completos, que en el caso de 'Berlín' se sitúa en 33,6 millones en tan solo diez días. Por tanto, todo apunta a que la ficción de Vancouver Media está en el camino correcto para hacerse hueco entre esta élite, sobre todo teniendo en cuenta que se toman como referencia los 91 primeros días en el catálogo.

'La sociedad de la nieve'

Bayona también arrasa

Tras su paso por los cines, 'La sociedad de la nieve' llegó a Netflix el 4 de enero y ha acaparado la primera posición de su particular top, el de películas de habla no inglesa. El portentoso drama, que se encuentra entre los favoritos para alzarse con el Oscar a la mejor película internacional, ha sido visto durante 55,8 millones de horas durante sus cuatro primeros días, generando 22,9 millones de visualizaciones completas. Al igual que su compatriota televisiva, este desempeño precoz nos lleva a mirar al listado histórico de cine de habla no inglesa, actualmente cerrado por la también española 'Bajocero' con 48,6 millones de horas.