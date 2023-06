Sydney Sweeney desvela la reacción de su familia al ver 'Euphoria': "Apagaron la televisión"

Por Alejandro Rodera |

Desde su primer episodio, 'Euphoria' ha hecho todo lo posible por despertar reacciones vehementes en el público, ya sea a favor o en contra de su intenso drama adolescente. Seguramente, esas diversas corrientes de opinión han llegado tanto al creador de la serie, Sam Levinson, como a las jóvenes estrellas que también han sido claves en su éxito, pero, dejando de lado al espectador medio, ¿qué han pensado los familiares de los intérpretes al verles sumidos en esta espiral de sexo, drogas y violencia?

Sydney Sweeney en 'Euphoria'

Con dos temporadas a sus espaldas y una carrera más que encaminada,. En una entrevista concedida a 'Sunday Today with Willie Geist' y recogida por The Hollywood Reporter, la también actriz de ' The White Lotus ' ha resaltadoa la hora de enfrentarse al reto de interpretar a Cassie: ". No le preparé para nada".

Por tanto, la reacción más inesperada era precisamente la de su padre, con quien "no suele hablar de trabajo". Sin avisar a su hija, decidió reunirse con los abuelos de Sweeney para descubrir la serie de HBO, y el plan familiar se acabó disolviendo. "Mi padre y mi abuelo apagaron la televisión y se fueron", explica Sweeney, cuyo personaje protagonizaba múltiples desnudos y una secuencia de sexo con estrangulación en el episodio piloto. Sin embargo, hubo alguien que no abandonó el sofá. "Pero mi abuela... Me apoya muchísimo. De hecho, normalmente la llevo por todo el mundo a mis diferentes sets y la pongo de extra", reconoce la actriz.

¿Cuándo volverá?

Sweeney tiene múltiples proyectos en el horizonte, como la cinta de Marvel "Madame Web", pero la gran duda es cuándo podremos verla de nuevo en 'Euphoria'. Entre la huelga de guionistas y su implicación en 'The Idol', Levinson tendrá complicado regresar a su mayor fenómeno en el futuro cercano. De hecho, la responsable de Drama de HBO, Francesca Orsi, reconocía recientemente a Deadline que la tercera temporada se estrenará "idealmente" en 2025, aunque el parón de los escritores complica las estimaciones.