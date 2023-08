Makoke amenaza con demandar a Isabel Rábago en 'La última noche' por acusarla de morosa

Por Laura Franco Betancurt |

Makoke se ha sentado este sábado 11 de agosto en el plató de 'La última noche' conducido por Sandra Barneda en Telecinco, como invitada especial y reciente exconcursante del reality '¡Vaya vacaciones!'. Lo que no esperaba la modelo era ser cuestionada por sus múltiples conflictos con otros personajes que han ensombrecido su imagen mediática a lo largo de los años.

Makoke y Javier Tudela en '¡Vaya vacaciones!'

La polémica surgió a raíz de los comentarios de la periodista Isabel Rábago , quien aludía a la fortuna que tanto la modelo como su exmarido Kiko Matamoros habrían ganado con sus numerosas entrevistas y exclusivas hablando de su vida personal., comentaba Rábago.

Ante esta crítica, Makoke hizo referencia a la exclusiva de su divorcio como una de las "pocas" veces que ha hablado de su exmarido. Sin embargo, la entrevista se tornó áspera cuando Isabel Rábago volvió a intervenir: "Lo que no entiendo es que con todo lo que os habéis forrado sigáis debiendo a Hacienda y a todos los españoles casi 1 millón de euros". La malagueña, claramente molesta, respondió contundente: "¡Eso no te lo voy a consentir! Retira lo que has dicho porque te puedo poner una demanda. Yo no debo ni un duro a Hacienda". La periodista continuaba añadiendo que entonces tendría que "poner una demanda a todos los medios que publican la lista de morosos del año 2023", mientras Makoke se defendía señalando que no existía una sentencia firme porque había recurrido.

La convivencia con su ex en '¡Vaya vacaciones!'

Makoke ha participado junto a Javier Tudela en '¡Vaya vacaciones!', el reality de Telecinco que ha acabado con la victoria de Jorge Pérez y Cristina Porta. Sandra Barneda preguntó a la modelo en 'La última noche' sobre su paso por el concurso, a lo que ella respondió: "He crecido mucho como persona, me siento más fuerte de lo que era, creo que lo he dado todo y estoy muy orgullosa de mí y de mi hijo más todavía".

No obstante, el concurso de la modelo se ha visto marcado por su complicada convivencia con Marta Peñate, la actual novia de Tony Spina, con quien mantuvo un romance en el pasado. Los tertulianos hicieron hincapié en los celos que Makoke podría haber "provocado" en la concursante, pero esta respondía restando importancia a esos comportamientos y admitiendo no tener claro si "hacía reality o espectáculo".