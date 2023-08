Por Franc Recio Martínez |

Es posiblemente uno de los rostros y voces más conocidos de RTVE. Si hablamos de deporte, a muchos se les viene a la mente un nombre común, una mujer pionera, que pone fin a su etapa laboral. Paloma del Río, mítica comentarista deportiva, se despide de la corporación pública al jubilarse tras más de 37 años de trabajo.

Almudena Cid y Paloma del Ríoo

En unos días para el recuerdo en el deporte nacional tras la victoria de España en el Mundial de fútbol femenino, RTVE ha confirmado cuándo será la última vez que oigamos a Paloma del Río narrando una competición deportiva. En concreto,, antes de que se jubile,

Desde este miércoles 23 de agosto, del Río se pondrá al frente del campeonato internacional acompañada de Almudena Cid. La cita, que se celebrará en Valencia, supone por tanto un cambio de etapa en la periodista tras más de 37 años ante los micrófonos y la información deportiva en los que ha llegado a narrar hasta 16 Juegos Olímpicos. Su trayectoria profesional, siempre ligada a la televisión pública, ha sido galardonada con premios televisivos y deportivos, como las Medallas de Plata y de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes,

Una referente

Paloma del Río se convirtió desde sus inicios profesionales en una mujer que abrió camino en las retransmisiones deportivas y en una de las máximas impulsoras del deporte femenino en España. Con este anuncio llega su jubilación, pero, tal y como ella misma ha reconocido, no descarta narrar algún encuentro deportivo en un futuro: "Me encuentro agradecida y contenta con todo lo que me llevo en la mochila durante casi cuatro décadas".