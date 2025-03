Por Fernando S. Palenzuela |

La noticia de la marcha de David Cantero de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' pilló a todos por sorpresa. El presentador terminaba su etapa sin ninguna mención en televisión, y es que la noticia no se daba a conocer hasta que Mediaset lo comunicaba. Por tanto, a partir de este sábado 8 de marzo, María Casado se quedaba sola al frente del informativo, donde aprovechaba para rendir homenaje a su compañero.

María Casado y David Cantero en 'Informativos Telecinco Fin de Semana'

"Para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven, estoy sola", comenzaba la presentadora. "". Casado, que vestía una americana lila, llevaba una corbata negra que comenzaba a desanudarse mientras hablaba. "No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata., por eso me la he puesto".

"Voy a aprovechar para decir que David, ya saben, es un señor, es un caballero, como lo ha sido siempre. Se ha despedido como él hace siempre, en silencio, casi de puntillas. En eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día difícil para mí", decía María Casado visiblemente emocionada. "Solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos, igual que todo el equipo, y seguramente como ustedes en casa. Pero nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes y que aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares".

.@MariaCasado_TV se despide entre lágrimas y con la voz entrecortada de David Cantero: "Disfruta de la vida como tú sabes" > https://t.co/eZZ4Ep7hJ3 pic.twitter.com/3IaFCkjFtZ — Informativos Telecinco (@informativost5) March 8, 2025

El agradecimiento de David Cantero

Horas después, David Cantero reaccionaba en su perfil de Instagram a la despedida de su amiga. "Me ha partido el corazón esta preciosa y superemotiva despedida que me ha dedicado María, en nombre de todo el equipo de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Me ha impactado muchísimo, a mí y mi familia... No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera... ¡Es la mejor despedida que se pueda desear!", escribía junto al vídeo del adiós de Casado.

"Gracias infinitas de todo corazón, me habéis emocionado muchísimo, especialmente tú, María, que has tenido que pasar un momento muy muy complicado en directo delante de la cámara. ¡Eres única! Te quiero muchísimo. Os quiero mucho, compañeras y compañeros, os voy a echar infinito de menos... ¡Gracias por tanto cariño!", cerraba el periodista.