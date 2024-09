Así ha sido el debut de María Casado en 'Informativos Telecinco' junto a David Cantero

Por Beatriz Prieto |

Una semana después de que José Ribagorda y Leticia Iglesias se despidieran de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', la edición del mediodía arrancaba este sábado 21 de septiembre a cargo del nuevo dúo formado por la recién llegada María Casado y David Cantero, a quien habían acompañado los dos anteriores presentadores antes de esta renovada etapa.

María Casado y David Cantero en 'Informativos Telecinco'

, saludó Cantero, junto a su nueva compañera, a quien dejó claro que "ya sabes que es un placer tenerte aquí, a mi lado, en 'Informativos Telecinco', para contar a nuestros espectadores lo que sucede"., correspondía Casado.

La periodista recordaba así de forma indirecta el hecho de que ambos ya trabajaron codo con codo en el 'Telediario fin de semana' entre 2006 y 2010. Con ese antecedente, poco sorprendía que, en el cierre del informativo, Casado comentara con humor a su compañero que "a mí no me has dicho cosas tan bonitas", en referencia a las palabras que Javier Bardem dedicó a Penélope Cruz en el arranque del Festival de San Sebastián. "Anda que no te he dicho a ti cosas", replicó Cantero, en el mismo tono, antes de señalar que "hemos despegado, este ha sido el primero de esta nueva etapa". "A partir de ahora, más y mejor siempre", se despidió el periodista, cerrando así el informativo.

Así ha comenzado @informativost5 fin de semana con @MariaCasado_TV y David Cantero pic.twitter.com/HrwWIdaRqK — Mediaset España (@mediasetcom) September 21, 2024

Dos destinos diferentes

El desembarco de Casado en Telecinco se producía días después de que se mostrara el encuentro con su compañero en plató antes de su debut juntos. Su fichaje puso así fin al trío de Cantero, Iglesias y Ribagorda, el cual se despidió de la audiencia el pasado domingo al dejar de ser uno de los rostros principales de 'Informativos Telecinco'. Mientras que el destino del presentador es todavía una incógnita, Iglesias se despedía del fin de semana para prepararse para dar el salto al prime time, donde acompañará a Carlos Franganillo en las citas entre semana.