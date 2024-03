Por Daniel Parra |

'La promesa' continúa funcionando a pleno rendimiento en las tardes de La 1, siendo uno de los productos más vistos de la programación de la cadena. Sin embargo, los espectadores se tendrán que despedir muy pronto de una de sus actrices más reconocibles. María Castro, que interpreta a Pía Adarre, la ama de llaves del palacio, ha anunciado el tiempo que le resta en la ficción a través de su cuenta de Instagram: "Me quedan 7 jornadas de trabajo, es decir, dos semanas de idas y venidas a plató...".

María Castro y Ana Garcés en 'La promesa'

. Castro ha confirmado que tan solo le quedan cuatro semanas para dar a luz a la que será su tercera hija., ha señalado en la publicación junto a una foto mostrando su estado. La intérprete ha aprovechado para agradecer al equipo de la serie por su trabajo para intentar ocultar su embarazo:

A pesar de la salida de Castro de 'La promesa', su personaje continuará en la ficción. Así lo confirmó su creador, Josep Cister, en una entrevista publicada por El Televisero el pasado 25 de febrero, con motivo de la celebración de los 300 episodios de la serie: "María tenía miedo por si su personaje se terminaba aquí. Entonces le dije: 'No, dame 24 horas', y al día siguiente le hice una propuesta con una trama completamente nueva. María se quedó loca y me dijo: 'Sí quiero, no me lo puedo creer, con el tiempo en que me lo has dicho y con que vayamos a hacer esto'". El guionista confirmó que dicha trama se emitirá "entre mayo y junio" y prometió que "va a ser un sorpresón": "La gente va a flipar".

Posibles spin-offs de 'La promesa'

La manera de dar salida a María Castro de 'La promesa' de una forma creativa no es la única idea que ha desarrollado Josep Cister. En una entrevista realizada por Formula TV, el creador de la ficción confirmó que existe la posibilidad de realizar varios spin-off protagonizados por algunos personajes de la serie: "Creo que el 90% de los personajes, te lo digo de verdad, tienen un spin-off que se podría hacer". Cister tendría en mente explicar "cómo se conocieron Cruz y Alonso", o explorar "la vida de Jana con ese doctor, el que le enseñó todo". "Después de trescientos capítulos siguen saliendo ideas para desarrollar a esos personajes, y eso te da seguridad porque sabes que tienes recorrido con ellos", añadió.