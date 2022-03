María Patiño se ha confesado como nunca antes sobre su faceta como madre. La presentadora participó en "Lo siento, mi amor", una pieza audiovisual en honor a la figura feminista de Rocío Jurado , que emitió Telecinco en la noche del viernes 4 de marzo. Patiño protagonizó un emotivo momento, no aguantó y se le saltaron lágrimas al sentirse identificada con la cantante y sobre cómo fue criar a su hijo.

María Patiño en 'Viernes deluxe'

Un momento especial, que surgió porque ambas habían recibido acusaciones muy duras que criticaban su papel como "malas madres": "Estoy bastante emocionada, el hecho de yo no criar a mi hijo, por tener que trabajar en Madrid, me ha supuesto una carga importante de sentirme señalada como mala madre", aseguraba Patiño. La periodista explicaba que ese tipo de comentarios le habían generado inseguridades en su relación con su hijo Julio y terminaron haciendo mella en ella, lo que le causó problemas de autoestima y un sentimiento de culpa que no acabó hasta muchos años después.

La presentadora, frente a estas acusaciones, siempre intentó defenderse: "Te rebelas en el momento y crees que a lo mejor no estas haciendo las cosas bien". Además, la colaboradora se vio con fuerzas para contar su testimonio: "He dejado de tener ese miedo y me permite contarlo que mis padres ya no están. Si estuviesen a lo mejor no me atrevería a compartirlo públicamente". Y, extendiéndose con este tema, ha reflexionado acerca de su evolución: "Con el paso de los años intenté reforzar que lo que yo estaba haciendo estaba bien y al final la persona que está a mi lado así me lo ha hecho saber".

Alegato feminista

Esta temática le ha servido a María Patiño para lanzar un alegato feminista a la audiencia, y optó por agradecerle a Rocío Jurado todos sus movimientos por la emancipación de la mujer: "Soy mujer, tengo 50 años y gracias a gente como Rocío Jurado y a otras grandes mujeres que han luchado por nuestros derechos, que han roto paredes, hemos tenido muchas puertas abiertas, aunque todavía hay que romper paredes para tener los derechos que nos merecemos. Así que Rocío Jurado, gracias", comentaba en otro momento del programa Patiño, visiblemente emocionada.