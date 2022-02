Tras la espantada de Anabel Pantoja en la tarde del jueves 17 de febrero, 'Sálvame' volvió a vivir un episodio parecido al día siguiente, poco después de que arrancara su edición 'Naranja', en esta ocasión, con María Patiño de protagonista. La colaboradora terminó retirándose y quitándose el micro, dispuesta a abandonar el plató, después de ver cómo Jorge Javier Vázquez le negaba la palabra en medio de un debate sobre las últimas declaraciones de Rocío Flores.

María Patiño, dispuesta a abandonar el plató de 'Sálvame'

"María, un momento, acabas de venir del 'Lemon Tea', ¿eh? Hay que repartir un poco el juego, que ya has hablado de cuatro a cinco", interrumpió el presentador, cuando Patiño trató de exponer su opinión sobre las palabras de la hija de Rocío Carrasco, para ceder la palabra a Carmen Alcayde. Mientras su compañera lanzaba sus declaraciones, la gallega sorprendía a sus compañeros al ponerse en pie y retirarse sin decir ni una palabra. "David, se ha enfadado. María se va llorando", observó entonces el presentador. "Yo, si molesto, me voy", confesó Patiño, ya sin el micrófono puesto, ante lo que Alcayde aseguró, conciliadora, que "a mí no me molestas, pero tiene razón en que llevas una hora y ahora vuelves otra vez, cariño. Sin ti esto no es lo mismo".

"Pero escucha, que se va de verdad", soltó entonces Vázquez, al ver que la reacción de su compañera no era una broma, tras lo cual añadió que "María, has cogido el testigo de Lydia Lozano". Ante la posible marcha de la colaboradora, el presentador acudió a su encuentro para hablar con ella, a quien David Valldeperas trataba de tranquilizar. "Tienes voz de llorar, María", observó el catalán. "Es que siempre me dices lo mismo y me creas mucha inseguridad", confesó Patiño, a la que poco convenció el hecho de que Vázquez recalcara que "acabas de explicar tus argumentos". "Como están los demás, hay que repartir un poco de juego. Además, a ti te quería dejar para el final, para que remataras", aseguró el presentador, antes de preguntar a su compañera si "te pasa algo aparte". "No, pero como siempre me haces las mismas bromas, siento que, a veces, soy un coñazo", reconoció la gallega.

"Me estaba volviendo loca"

Jorge Javier habla con una emocionada María Patiño en 'Sálvame'

Ante las palabras de Patiño, Vázquez bromeó con el hecho de que "ya deberías estar acostumbrada" a sus bromas, al igual que afirmó que contradijo la declaración de la gallega sobre la posibilidad de ser un coñazo. Los presentes lanzaron entonces gritos y aplausos de ánimo, emocionando a la colaboradora. "¿Por qué estás llorando ahora?", quiso saber el presentador. "Tú tienes otra forma de ser diferente a la mía. Yo no soy como tú", contestó Patiño, quien finalmente explicó el porqué de su bajón. "Llevaba unos días con cierta inseguridad, porque había muchas veces que me cortabas. Y yo pensé que realmente lo estaba haciendo mal y me estaba volviendo loca porque hablaba en exceso", confesó la gallega.

A las ideas de la colaboradora se sumó el hecho de que "ayer pasó una cosa: se me olvidó quitarme el pinganillo y escuché a David cómo te indicaba que me tenías que cortar. Dijo: 'tú haz como que das paso a un vídeo y que no hable'", episodio por el que había acudido a hablar directamente con Valldeperas. "Pero yo le di las explicaciones, que hay una escaleta con unos tiempos, no es porque no sea interesante lo que dices", explicó el director del programa. "Tú me has entendido. He tenido mucha inseguridad porque iba a mi casa trastornada y loca y resulta que son las bromas del director. Y tú juegas con él, y jugáis con mi alma y mi corazón", acusó Patiño, ante lo que Valldeperas recalcó que lo sucedido "no era una broma, simplemente, era la escaleta. Hay temas y hay que avanzar".