Por Almudena M. Lizana |

El 21 de enero de 2023, 'Socialité' hablaba con Mariano Peña sobre su trayectoria profesional y sus proyectos actuales. El actor, conocido por su trabajo como Mauricio Colmenero en 'Aída', recuerda la serie y hace balance de todo lo que vivió gracias a ella. "Todavía hay gente que me sigue llamando Mauricio", asegura el intérprete.

Mariano Peña en 'Socialité'

"No tenía ni idea de lo que iba a ser aquello, ni la respuesta del público a mi personaje", aseguraba Peña, recalcando que en ocasiones los guiones que leía sobre su personaje le daban auténtico pavor. "", explicaba Mariano Peña.

"Yo soy muy respetuoso, me decían que tenía mucha gracia", recordaba el actor, asegurando que en ocasiones le costaba asimilar los aspectos más machistas y racistas de su personaje. "Le debo mucho a Mauricio y Mauricio me debe mucho a mí, evidentemente", decía, recordando cómo surgió el característico baile del dueño del bar de 'Aída'.

¿Muy encasillado?

"'Aida' fue conocer a una familia, nos veíamos todos los días. Me hubiera gustado que no se hubiera dicho adiós a 'Aída'", aseguraba Mariano Peña, indicando que seguiría siendo actual. "Creo que no tengo más demanda televisiva o cinematográfica por el personaje", se sinceraba también, admitiendo que se le ha encasillado demasiado en Mauricio Colmenero.