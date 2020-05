'MasterChef' explica cómo fue la selección de Saray: sí hizo casting y se ponía un 8 como cocinera

Shine Iberia, productora responsable de 'MasterChef', ha decidido aclarar cómo fue la selección de Saray Carrillo tras la polémica levantada por las propias declaraciones de la cordobesa, que reconoce que no se presentó al casting. El equipo del programa quiere destacar que ella sí atravesó un proceso de pruebas y que, de hecho, se tenía en alta estima como cocinera.

En todo casting de un programa de televisión hay concursantes que se presentan por iniciativa propia y otros que son encontrados por redactores que buscan perfiles con un toque más diferencial. Según Shine Iberia, Saray subió una foto a sus redes sociales para presumir de un plato que había cocinado en su casa y etiquetó al perfil de 'MasterChef'. El equipo de búsqueda lo vio y le invitó a participar en las pruebas presenciales, que realizó como cualquier otro aspirante tal y como prueban las imágenes.

Saray en el casting de 'MasterChef 8' de Sevilla

La propia concursante ha confirmado esta versión y ha matizado sus palabras: "Sí me presenté e hice las pruebas pero porque ellos me buscaron, yo no tenía intención de presentarme". Aunque la educadora social asegura que informó de que "sabía cocinar lo típico de una casa pero nada más", lo cierto es que en sus formularios de casting se muestra mucho más segura de si misma.

Saray explicó en su solicitud de casting que cocina diariamente, tal y como ha podido tener acceso FormulaTV. "Cocina gitana, tradicional de toda la vida, pero de vez en cuando meto mi creatividad y experimento cosas nuevas", indicaba sobre sus recetas favoritas. En el formulario presume de su potaje gitano, caldereta de bogavante, cóctel de marisco y rollo de ternera en salsa; y no duda a la hora de ponerse un 8 como cocinera.

Saray se mantiene en pie de guerra

Aclarada su llegada a las cocinas de 'MasterChef', Saray se mantiene en pie de guerra tras la emisión de la primera entrega sin ella. La cordobesa no dudó en arremeter contra su compañera Luna, que reconocía que "está todo en calma y en paz" tras la expulsión de la polémica concursante. "Serás falsa, di que eres actriz, Luna", respondía Saray en Twitter. "No tenía que haberme fiado de ti, eres bicha, mala sobreactuada y ridícula", continuaba. Su cuenta amanecía desactivada al día siguiente.