Saray reaparece en 'MasterChef 8' tras 'Casados a primera vista': "Soy gitana, trans y cocino de muerte"

El estreno de la octava edición de 'MasterChef' redujo el casting a 17 aspirantes, escogió al primer expulsado y sorprendió con las historias personales de algunos de ellos. Una de las decisiones más aplaudidas por la audiencia fue la entrega del famoso delantal a Saray, que se presentaba como "gitana, también transexual y cocino de muerte". La cordobesa encogió a todos con su duro pasado, en el que figura su participación en el dating show 'Casados a primera vista', emitido por Antena 3 en 2017.

Por entonces tenía 24 años y se presentaba como Jesús Carrillo. En el programa trató de entablar relación con Jesuli, un peluquero de 32 años, aunque finalmente sus diferencias les llevaron a terminar en divorcio. Poco después decidió iniciar su transición de género, un proceso costoso y muy doloroso que no todos los miembros de su familia acabaron de entender. "", confesó en las cocinas de 'MasterChef 8'.

Saray, primera concursante gitana y trans de 'MasterChef'

"No podía acercarme a mis sobrinos, como si yo tuviera una enfermedad. Para mí eso es muy doloroso", recordó entre lágrimas tras ser preguntada por Samantha Vallejo-Nágera. "Ya está un poquito mejor la cosa, la verdad", añadía, lanzando un importante mensaje de empoderamiento: "Yo no he elegido esta vida. La transexualidad no se elige. Hay mucha gente que dice '¿pero no te puedes quedar siendo un hombre y ser gay?' Pero es que no soy un hombre gay. Soy una mujer".

Para demostrar el apoyo familiar con el que sí cuenta a día de hoy, su madre, Conchi, entraba en las cocinas poco después. "Soy su madre, la he parido y la quiero como ella es. Me da igual lo que piense la gente, yo siempre he estado ahí al pie del cañón con ella en todo, porque se lo merece y ha luchado mucho", reivindicaba, anunciando que su hija deleitará a todos cocinando a la par que cantando en el talent show culinario.

Sonsoles, un ejemplo de superación

Sonsoles, aspirante de 'MasterChef 8'

Otra de las concursantes de 'MasterChef 8' que rompió una lanza a favor de la diversidad y la visibilidad fue Sonsoles, una farmacéutica que se quedó en silla de ruedas tras sufrir un accidente de tráfico. "Ya es hora de que una televisión pública y un programa como 'MasterChef', con los valores que inculca, normalice a personas en sillas de ruedas o con algún tipo de discapacidad, sin darnos ningún trato diferencial", pedía en su presentación.

"Yo creo que los límites se los pone cada uno, y sobre todo, muchos están en los ojos del que mira", defendía. "Yo ya no quiero que nada más me paralice en la vida, porque creo que con una actitud positiva las cosas son mucho más fáciles", explicaba a los chefs, a los que daba una importante lección de constancia y optimismo: "Como yo ya he aprendido desde el dolor, ahora me posiciono a aprender desde el disfrute".