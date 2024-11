Mediaset cancela el '¡Boom!' de Christian Gálvez tras tres meses en antena

Por Alejandro Burrueco Marín |

Después de casi tres meses desde que '¡Boom!' llegó a Cuatro con Christian Gálvez como presentador, Mediaset España ha decidido no renovar el concurso, por lo que han paralizado la grabación de los programas, según informa ECD y confirma FormulaTV. Una vez se agoten los programas que ya tienen grabados, se prevé que el concurso desaparezca de las tardes de la cadena.

'¡Boom!'

Todavía se desconoce qué programa sucederá al concurso producido por Mediacrest, así como la tipología del mismo, ya que pese a que la actual oferta sea de entretenimiento, anteriormente ' Tiempo al tiempo ' era quien ocupaba la franja.bajo la conducción de Juanra Bonet entre los años 2014 y 2023.

En esta nueva etapa de '¡Boom!', Christian Gálvez no ha tenido el mismo éxito en cuanto a audiencias se refiere, puesto que los datos máximos que ha alcanzado con el concurso en Cuatro rondan el 4% de share y, de hecho, en su estreno se tuvo que conformar con un 2,9% y 186.000 espectadores. De esta manera, el programa no ha logrado sobrevivir a su primera temporada televisiva en su salto a Mediaset, como de momento sí lo está haciendo 'Lo sabe, no lo sabe', su telonero, que se estrenó semanas antes y mantiene datos ligeramente superiores.

¿Cómo será el programa que lo remplace?

Ahora la cadena tendrá que decidir si sigue apostando por el entretenimiento o da un paso atrás y vuelve a confiar en un magacín como el de Mario Picazo. Otra de las opciones que se podría barajar en la cadena secundaria de Mediaset España es alargar 'Todo es mentira', el programa presentado por Risto Mejide, ocupando así gran parte de la tarde de Cuatro.