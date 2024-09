Por Joan Centelles Martínez |

Mediaset España ha aprovechado el FesTVal para presentar la nueva andadura de '¡Boom!' en la parrilla de la cadena con una rueda de prensa en la que FormulaTV estaba presente. Después de sus últimas emisiones en Antena 3 hace más de un año, el mítico concurso de las bombas volverá a la pequeña pantalla el lunes 9 de septiembre a las tardes de Cuatro. Lo hará con Christian Gálvez al frente, que se estrena en el formato tomando los mandos del espacio que en su día presentó Juanra Bonet.

Eduardo Escorial, Christian Gálvez y Christian Liarte en la presentación de '¡Boom!' en el FesTVal

Comenzando por cómo aterrizó la propuesta al grupo de Fuencarral, Eduardo Escorial, director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset España, explica que. No digo recuperar porque nunca se ha llegado a ir". Tal y como promete, "".

Esta nueva andadura de '¡Boom!' contará con la misma mecánica que en su anterior etapa, pues se pretenden recuperar "una marca que está en el imaginario de la gente", según Escorial. "Vamos a recuperar algo muy importante que es aquellos concursantes míticos, caras conocidas y muchas sorpresas", comenta también Christian Liarte, director de Negocio Global de Mediaset.

Por su parte, Gálvez ha expresado la emoción que siente al volver a la pequeña pantalla y afrontar la conducción de un nuevo formato para él: "Estoy muy feliz, me ha llegado un pedazo regalo en mi mejor momento personal. Estaba deseando volver a la televisión. Mentiría si dijera que no me daba miedo salir de mi zona de confort, porque llevaba muchos años trabajando con el mismo equipo, pero he caído en muy buenas manos".

Respecto a los ingredientes del formato, Gálvez destaca: "Visualmente es espectacular, juntamos diversión con cultura, y hay mucha emoción, tensión e ilusión, no solo en los concursantes y en el plató, sino que eso llega a los espectadores".

En la presentación, Gálvez también le ha dedicado unas palabras a su antecesor, Bonet, marcando la diferencia de estilo entre ambos: "Es un crack, tiene una personalidad y yo tengo otra. Él es ágil e irónico y yo soy diferente, ni mejor ni peor, pero es cuestión de marca personal". Igualmente, reconoce: "Somos una parte secundaria, los protagonistas son los concursantes, así que el mérito también es del casting".

Tanto Liarte como Escorial destacan el papel de Gálvez al frente del formato: "Christian no lleva guion y es importante decir que él juega de verdad, que está muy despierto y atento, y eso hace que se conecte con el ritmo del trabajo", explica Liarte. "Nos ceñimos al formato original, pero sabíamos que colocando a Christian iba a tener un tono, que es un tío rápido y que busca la risa", le dedica Escorial.

En relación a los participantes que se atreverán a coger los alicates para cortar los cables, "van a sorprender muchos equipos", tal y como promete Escorial. En el estreno, el programa arranca con el duelo especial entre las Extremis y los Rock Campers, dos de los equipos más recordados del concurso, según comenta también Escorial, para "marcar el programa a modo de evento".

La llegada de '¡Boom!' y la despedida de 'Tiempo al tiempo'

Con el desembarco de '¡Boom!' a las tardes de Cuatro, Mario Picazo ha tenido que despedirse de 'Tiempo al tiempo', el espacio en el que repasaban las noticias más relevantes del mundo de la meteorología y la naturaleza. Lejos de reubicarlo en la parrilla, Escorial confirma que el espacio se cancela, aunque deja la puerta abierta al presentador a nuevos proyectos: "'Tiempo al tiempo' desaparece, en la televisión las decisiones nunca son definitivas. Con Mario tenemos una relación estupenda y nuestra idea es seguir colaborando con él".