Mediaset presenta 'Idol Kids 2' con nueva mecánica y mucha ilusión, pero sin "estreno inminente"

Durante la mañana del 12 de enero de 2022, Mediaset realizaba una presentación de la segunda temporada de 'Idol Kids' en la que estaban presentes el nuevo jurado, formado por Omar Montes, Ana Mena y Camela, y varios directivos tanto de la cadena como de Fremantle, la productora encargada del formato. Entre ellos, Manuel Villanueva abría baza. "¿Cómo no volver sobre una marca que lleva asentada 20 años? (...) Se pusieron a trabajar en ello. Respecto a las novedades, la más evidente es el jurado", explicaba el director general de Contenidos de Mediaset España.

Omar Montes en 'Idol Kids'

Tras las palabras de Villanueva, Leonardo Baltanás, director de la división de producción de contenidos de Mediaset, también aportó más detalles sobre la renovada dinámica de 'Idol Kids'. "Creíamos que necesitábamos también una dinámica distinta de otros talents musicales. Ninguno de los jurados se había sentado en una silla como jurado. Estamos muy satisfechos de haber conseguido sentar a Omar Montes y Ana Mena. Todos ellos hablan con emoción, que es algo que queríamos transmitir", explicaba Baltanás, aclarando que en esta segunda edición, las galas son "autoconclusivas", aunque se asegura que el "estreno no es inminente".

Jesús Vázquez y Lara Álvarez, presentadores de 'Idol Kids 2', también manifestaron lo ilusionados que están por el talent show infantil. "Estos cinco seres de luz, son personas humildes, colaboradoras y con una ilusión gigantesca de enfrentarse a esto. No se parece a nada de lo que he hecho", desvelaba el conductor. "Trabajar al lado de Jesús es una seguridad. Los jueces hacen sueños realidad. Mi experiencia en la sala de visionado es impresionante. Está siendo una experiencia única. Los niños tienen la necesidad de contar y lo hacen con mensajes muy potentes a pesar de la corta edad que tiene", detallaba la presentadora.

Lara Álvarez junto a una niña en 'Idol Kids'

Respecto al jurado, Ángeles Muñoz y Dionisio Martín, más conocidos por Camela, el nombre de su tándem musical, han expresado mucha ilusión en sus palabras. "Es un regalo, es como un traje a mi medida, cuando se acabe voy a llorar más que ninguno, soy más sensible que una lentilla. Dioni se porta mejor que cuando estamos de concierto", decía ella, provocando la risa del resto. "Estamos viviendo la experiencia, es la primera vez que compartimos un talent show juntos. Cuando los niños se emocionan, nosotros nos emocionamos igual. Encontrar un próximo jurado con este feeling y esta admiración, va a ser difícil", señala Martín.

Ana Mena, quien carga con mucha presión a sus espaldas por su candidatura al festival de San Remo 2022 para representar a Italia en el Festival de Eurovisión 2022, ha detallado cómo de empática se siente en 'Idol Kids'. "Me siento muy afortunada, tengo unos grandísimos compañeros. El feeling se percibe desde el minuto uno, somos una familia. Cuando parece que los niños no te pueden volver a sorprender más, llega otro y te desmonta. Empatizo mucho con los niños, conecto con ellos, empecé de pequeña cantando y yo probaba suerte y conozco esos nervios, esa ilusión y cómo viven la música", sentenciaba la cantante de "Música ligera".

Omar Montes ha asegurado llevarse muchas cosas de esta experiencia. "Yo, si no me hubierais cogido para 'Idol Kids', me hubiera hecho profesor", bromeaba el artista. "Nos vemos reflejados en esos niños, sabemos cómo se han sentido. No somos los típicos artistas que van de súbditos, nosotros somos un niño más", añadía el cantante. Respecto a los botones rojos, los botones verdes y el ticket dorado, el de Pan Bendito ha señalado lo siguiente: "No somos Risto Mejide, pero es un talent y, a veces, hay niños que lo hacen mejor que otros. Cada vez que le doy al botón rojo, muere un pangolín", volvía a bromear Montes. "Me cuesta muchísimo darle a ese botón porque son niños", aseguraba Ángeles Muñoz.

Ángeles Muñoz en 'Idol Kids'

"Todos los niños que se van a casa se quedan con el mensaje de superación. No podríais juzgar de la misma manera si estuvierais en la sala de visionado", señalaba Lara Álvarez, quien se encarga de acompañar a los pequeños en su experiencia previa y posterior a pisar el escenario de 'Idol Kids'. "Todos los comentarios que hacemos son positivos, nunca damos un mensaje que le pueda hacer daño al niño", añadía el cantante de "Rakatá", contestando a las preguntas de los periodistas. "Nosotros no sabemos nada del niño", explicaba el jurado. "Los propios niños no han querido contar su historia hasta que no han recibido sus valoraciones", indicaba Álvarez, quien sí ha podido conocer en profundidad a los niños.

Los detalles de la mecánica

La segunda edición de 'Idol Kids 2' tendrá un total de 13 galas, que contará con distintas fases. La primera de ellas son Los Rankings, que ocuparán siete programas y tendrán doce actuaciones y seis clasificados para Semifinales cada uno. Antes de las Semifinales, el formato da una nueva oportunidad a los pequeños que no fueron seleccionados con una octava gala de Repesca. A raíz de ahí, habrá cuatro galas de Semifinales y se terminará con la Gran Final, donde solo habrá 16 concursantes de lo 96 que comenzaron el concurso.

Competencia

En la rueda de preguntas, Jesús Vázquez respondió a una pregunta que se le lanzaba en relación a la competencia con el resto de grupos de comunicación. "Yo soy Mediaset desde que llegó Mediaset. Llevo 31 años, vivo aquí, soy feliz y nos toca competir. El mercado es así, trabajamos con toda la ilusión del mundo y espero estar aquí muchos años más. A esforzarse y que gane el mejor", respondía Jesús Vázquez, asumiendo con deportividad la ferocidad de la guerra entre ser la opción más llamativa.