Telecinco arranca las grabaciones de la segunda edición de 'Idol Kids'

'Idol Kids' regresa con una buena noticia para su público: el programa de Mediaset ya ha comenzado sus grabaciones. La segunda edición del concurso musical ya está en marcha y llega cargada de novedades: una mecánica diferente y nuevos miembros del jurado. En esta ocasión, el espacio de Telecinco no contará con la participación de Edurne, Isabel Pantoja y Carlos Jean.

El equipo de 'Idol Kids 2'

La segunda entrega presenta un renovado jurado formado por el grupo musical Camela, Ana Mena y Omar Montes. Los artistas ocuparán el espacio de los anteriores jueces, quienes tendrán una función muy importante: valorar las actuaciones de los pequeños concursantes. El talento vuelve a ser el elemento principal del talent show protagonizado por niños. El programa producido por Fremantle da la oportunidad a los más jóvenes de mostrarle al mundo sus habilidades para la música y el espectáculo.

Además, como novedad, Jesús Vázquez estará acompañado de Lara Álvarez, quien ayudará a presentar el formato de entretenimiento. El concurso infantil informó a sus seguidores a través de las redes de que ya habían dado comienzo las primeras grabaciones: "¡Comenzamos las grabaciones de la segunda edición de 'Idol Kids'", señaló. Sin embargo, todavía se desconoce la fecha de estreno.

Las reacciones del equipo

A pesar de que no hemos podido ver mucho más de esta segunda edición, algunos de los integrantes del equipo no dudaron en mostrar su entusiasmo: "¡Qué felicidad!", comentó el presentador. También, la artista malagueña habló de su responsabilidad dentro del programa: "He estado en el lugar de esos niños muchas veces y sé que voy a empatizar con ellos", explicaba Ana Mena. Los niños de entre 7 y 15 años tendrán que convencer con sus actuaciones al jurado, la pasada edición pudimos ver una gran variedad de propuestas y géneros musicales.