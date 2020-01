Memes y un comentado doblaje acaparan la atención en la emisión de "Titanic" en Telecinco

Es muy extraño que haya alguien que no haya visto "Titanic" o que no conozca el argumento de una de las películas románticas más conocidas a nivel mundial. Por eso, sorprendió mucho en las redes sociales que el presentador de 'Informativos Telecinco', Pedro Piqueras, anunciase la cinta de James Cameron como si de un estreno inédito en televisión se tratase; no fueron pocos los tuiteros que comentaron este momento. Pero todavía sorprendió más que el fragmento que emitieron para anunciarla estuviera doblado en latino, donde una voz desconocida para el público español grita "¡Soy el rey del mundo!".

???????? Piqueras anunciando #Titanic casi como si fuera estreno en televisión.



Y, por cierto, utilizando un fragmento con doblaje latino. pic.twitter.com/E9gJz2kSg5 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 2 de enero de 2020

Aunque superada en audiencia por 'Cuéntame cómo pasó', "Titanic" consiguió captar la atención de los espectadores en las redes sociales, que crearon todo tipo de memes durante la emisión de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. El recurso más utilizado fue el eterno debate de si los dos enamorados cabían en la tabla y parece que los usuarios lo tienen claro: sí. De hecho, la cuenta oficial de Mediaset España anunció la cinta con la siguiente afirmación: "Esta noche en Telecinco volveremos a comprobar que en la tabla cabían los dos".

También triunfaron los comentarios que lamentaban el final de Jack y Rose y los de los usuarios que confesaban que siempre la ven esperando que el horror desencadenado por el iceberg no llegase. Precisamente la masa de hielo que hundió el barco fue otra de las protagonistas de la noche en Twitter, con cientos de memes sobre su desafortunada aparición el trayecto del "barco insumergible". Los protagonistas de gran parte de los memes fueron algunos de los habituales, como Belén Esteban o los concursantes de 'Gran Hermano'.

Jack y Rose: Qué bien, nos hemos enamorado. Vamos a vivir nuestra historia de amor para siempre

El iceberg:#Titanic pic.twitter.com/2YDSLRsa4j — Jose Díaz (@JocheDiaz) 2 de enero de 2020

Yo viendo como llega el final de Titanic y no puedo hacer nada para cambiarlo

pic.twitter.com/TF9971lUB2 — Mery Amengual (@MeryAmengual) 2 de enero de 2020

QUE NO LLORES CON TITANIC, QUE LA HAS VISTO 83828821 VECES Y YA SABES COMO ACABA, QUE JACK VA A MORIR IGUALMENTE PORQUE NO CABÍAN EN LA TABLA pic.twitter.com/jWKajSqJA0 — Laura Shelby?? (@UnicornNeens) 3 de enero de 2020

Aplaudida reivindicación

Roy Galán es conocido en las redes sociales por sus emotivos y reivindicativos textos sobre diversos temas de actualidad. Aprovechando la emisión de "Titanic" en abierto en una cadena generalista, el escritor ha querido denunciar el acoso que sufrió Kate Winslet cuando se estrenó la película por "no tener una talla 38", afirmando que se hacían comentarios muy hirientes como que "hundió el barco por gorda".

Tras denunciarlo, Galán quiso poner el foco de atención en el daño que esos comentarios despectivos pudieron generar en las millones de mujeres en todo el mundo que ese año vieron la película. Cerró su texto lanzando un mensaje positivo acerca de lo importante que es aceptarse y quererse a uno mismo: "Tu cuerpo es tu hogar en el planeta Tierra. No hables mal de tu hogar. Sé tierna y amable contigo". Su reivindicación fue muy aplaudida en las redes sociales, haciéndose viral a las pocas horas.