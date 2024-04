Las "mentiras" sobre el juicio a Daniel Sancho, aclaradas por Carmen Balfagón en 'Fiesta'

Por Toño García Rodríguez |

El proceso judicial contra Daniel Sancho por el presunto asesinato con premeditación y posterior descuartizamiento del doctor colombiano Edwin Arrieta afronta su tercera semana en medio de numerosos rumores y filtraciones acerca de lo que sucede en las sesiones. El pasado jueves 11 de abril salió a la luz una información sobre el juez encargado del caso que sorprendió a todos los medios de comunicación. Se rumoreaba que, cuando el testigo que vendió los cuchillos a Sancho iba a ofrecer su testimonio, el magistrado lo interrumpía y se dirigía al acusado para decir: "Muchos de esta sala conocemos para qué utilizaste esos cuchillos". Sin embargo, esto parece tratarse de un gran bulo, según afirma Carmen Balfagón.

Carmen Balfagón y José Ángel Leiras en 'Fiesta'

Laha aprovechado su colaboración en el programa ' Fiesta ' para ofrecer datos acerca de todas las filtraciones que se están produciendo respecto al procedimiento judicial:. Inmediatamente hacía referencia a esta última información, que negaba rotundamente. "Decir que el juez dijo 'ya sabemos todos para qué compraste los cuchillos'..., lo que sí puedo decir es que es falso total y absolutamente,", aseguraba la letrada.

También quiso desmentir otras informaciones que se han comentado en diferentes medios. Balfagón añadió que "lo que se ha dicho sobre que el abogado de Daniel Sancho se duerme es mentira. Es un señor budista, tiene sus momentos de meditación, ¿entender verle con los ojos cerrados es que piensan que se ha dormido? A mí me consta que se han dormido otras personas que han acudido como invitados ajenas al Tribunal, porque es muy tedioso oír continuamente una lengua que no entiendes", manifestaba la abogada, que también quiso negar la supuesta actitud altiva de Sancho: "¿Daniel cómo va a estar altivo y desafiante? Todos hemos visto que Daniel gesticula mucho con la manos y además tiene que hablar para que se le oiga, para que le escuchen esos traductores que tienen que traducir al tailandés".

Una falsa entrevista

Carmen Balfagón también se refirió a Beatriz de Vicente y la entrevista que anunció la colaboradora de 'Más vale tarde' con Daniel Sancho. "Va a hablar de que ha tenido una entrevista con Daniel en el juicio. Es imposible. Ya te digo yo, que lo he preguntado y quien me contesta es su padre, que eso no es verdad. Se van a decir una serie de cosas que no son verdad, porque dudo muy mucho que una persona que ha estado allí en el juicio entienda el idioma tailandés". Emma García preguntó entonces si el acusado podía tener entrevistas con periodistas, algo que la colaboradora negó rotundamente, añadiendo que no se trataba de un periodista. "Entiendo que alguien se ha colado como jurista y ahora quiere ofrecer eso que ha escuchado", respondía José Ángel Leiras.