Terelu Campos menosprecia a 'Fiesta' para responder a Pipi Estrada: "Miente con toda su cara dura"

La noticia de la separación del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su esposa, Paloma Olmedo, junto con el abandono de la menor de las Campos en 'Supervivientes', ha generado un gran revuelo mediático, protagonizando numerosos titulares y acaparando tiempo en programas de televisión. Este tema fue el desencadenante de un tenso enfrentamiento entre Terelu Campos y Pipi Estrada durante una emisión de 'Fiesta'. Estrada aprovechó el tema para hablar sobre la mala relación que Borrego podría tener con su hijo y su exnuera.

Nada más arrancar el programa, el periodista deportivo desgranó el "vía crucis" de Borrego. "". Todo esto lo comentaba de pie junto al público, sobre unos escalones que detallaban diferentes fases del supuesto sufrimiento de la hija de María Teresa Campos

La dirección que estaba tomando el discurso de Pipi Estrada no fue del agrado de Terelu Campos, quien no dudó en expresar su descontento a través de las redes sociales con un exaltado mensaje: "¡Que nadie os engañe! ¡Esto que está diciendo este personaje, en ese programa, es no decir ni una verdad! Primero, porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. ¡Miente con toda su cara dura! Qué vergüenza y que no solo se incluya él".

Sin embargo, lejos de calmar a Pipi Estrada, esto avivó aún más la tensión, ya que aprovechó la oportunidad para leer en directo el mensaje que Campos le había dedicado. Tras la lectura, y burlándose de las faltas de ortografía del mensaje, Pipi señaló que no le parecía apropiado que se refiriera a 'Fiesta' como "ese programa", especialmente considerando que su propia hija, Alejandra Rubio, trabaja en él. "Faltas el respeto a todos los colaboradores", remarcó.

Emma García calma la tensión

Después de las respuestas de Pipi Estrada, la presentadora de 'Fiesta', Emma García, intervino para valorar ese aparente desprecio al formato. "Depende de cómo lo entiendas. Lo digo totalmente en serio, yo como sé de dónde viene la parte que me toca, no me hace daño, pero igual a ti sí", exponía, rechazando las acusaciones de "clasista" que se dirigían a Campos.