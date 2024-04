Por Mario de Hipólito de Sande |

HBO Max ha lanzado el documental 'El caso Sancho', en el que el actor Rodolfo Sancho ha roto su silencio tras haberse mantenido al margen desde que salió la noticia. Hasta el momento, se había limitado a lanzar comunicados detalladamente revisados por sus abogados, pero ahora ha cambiado de opinión. El episodio cero ha sido publicado justo el día que ha comenzado el juicio a Daniel Sancho en Tailandia y todo está pensado para que, una vez el juez dicte sentencia, el resto vea la luz.

Daniel Sancho

Una de las abogadas de Daniel Sancho. Comentaba que mantener al chef en la prisión de Tailandia. "Tailandia es un pozo sin fondo.", afirmaba la letrada. Por eso, se ha provocado un debate en redes sociales sobre cuál será la cifra que habrá recibido el intérprete por sus primeras declaraciones.

Las palabras del actor sobre el presunto asesinato de su hijo llevan esperándose el tiempo suficiente como para haber generado una gran expectación. Por eso, Cuarzo, la productora del documental, habría recompensado con 150.000 euros a Rodolfo Sancho, según indica Vozpópuli. "Ha trascendido lo que habría cobrado Rodolfo Sancho por esta serie: 150.000 euros, más o menos", ha dicho Angie Cárdenas en 'Aruser@s'. No obstante, hay fuentes que aseguran que son 120.000 euros.

El primer trabajo de Rodolfo Sancho desde la detención de su hijo

Desde la detención de Daniel Sancho en agosto de 2023, Rodolfo Sancho se ha dedicado a intentar salvar a su hijo, dejando de lado proyectos y oportunidades laborales. Pero esta situación no se podía sostener más, ya que, para seguir ayudándolo, no puede estar sin recibir ingresos. "Tenía una oferta de trabajo para empezar el 1 de mayo, y no puede empezar. Lleva ocho meses entregado en cuerpo y alma a salvar a su hijo", aseguraba la letrada. Por lo tanto, el documental de HBO Max es el primer trabajo que realiza el actor desde lo ocurrido.