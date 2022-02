Hace unos años, Karlos Arguiñano se encontró con unos competidores televisivos: los hermanos Torres. Los gemelos tuvieron un espacio al mediodía destinado a sus recetas en La 1, pero, tras su fin en marzo de 2019, vuelven a los fogones para sustituir a 'Mejor contigo' a partir del 28 de febrero.

Los hermanos Torres en la promo de 'Menudos Torres'

El magacín presentado por Ion Aramendi y que arrancó en septiembre de 2021 no ha llegado a calar en los espectadores, obteniendo unas audiencias que no eran las esperadas por la corporación pública. Sin embargo, son muchos los intentos por parte de la primera cadena de salvar el formato que no han producido el efecto deseado, como eliminar parte de su crónica social.

Al no poder levantar las audiencias de la franja, Televisión Española ha decidido reformular la parrilla con el estreno de 'Menudos Torres', el nuevo programa culinario conducido por los hermanos Sergio Torres y Javier Torres en el que abrirán su casa para elaborar recetas sanas y equilibradas. La corporación vuelve a confiar en la pareja, que ocupó esta misma franja durante 4 años.

Los vaivenes en la programación de La 1

'Mejor contigo' no ha sido el único programa que se ha visto salpicado por los cambios en busca de aumentar el número de espectadores. Sin ir más lejos, 'Corazón' volvió a la parrilla de La 1 para intentar mejorar los datos de la mañana en la cadena tras una nueva reestructuración de contenidos que, por el contrario, no ha conseguido el efecto deseado.