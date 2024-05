Miki Nadal anuncia la vuelta de Dani Mateo a 'Zapeando' un mes después de su accidente de coche

Por Toño García Rodríguez |

La ausencia de Dani Mateo en los dos programas de laSexta en los que participa parece haber llegado a su fin, al menos, en uno de ellos. Ya en 'El intermedio', el jueves 9 de mayo, conectaba por videollamada para celebrar el 18º aniversario del programa y explicar los motivos de su desaparición: "Si estoy aquí es porque he tenido un pequeño accidente, un problema con el coche. Más bien el coche conmigo, yo estoy mal, pero tendríais que ver cómo ha quedado él".

Dani Mateo en 'Zapeando'

Semanas más tarde, realizó otra aparición por videollamada, esta vez en ' Zapeando '., explicaba el presentador a sus compañeros. Ha sido el martes 22 de mayo cuando su sustituto en la mesa, Miki Nadal

"Habéis tenido suerte de venir. Ya mañana, lo anuncio desde aquí, plano por favor... vuelve Dani Mateo a 'Zapeando'", celebró Nadal acompañado de los aplausos sus compañeros y el público. "Te estamos esperando, si vienes tú, ya no vengo yo y así descanso, que me viene muy bien", bromeaba el humorista. Torito continuaba con el tono distendido de la conversación y lanzaba una particular duda: "¿Te imaginas que viene irreconocible, que ha usado este mes para operarse la cara?".

Un regreso deseado

Miki Nadal preguntaba entonces a otra de sus colaboradoras, Valeria Ros, si echaba de menos a su compañero: "¿Tienes ganas de que venga Dani ya, o no?". "Tengo unas ganas de reírme con Dani...", contestaba rápidamente Ros. Nadal, por su parte, daba la razón a la humorista y decía que "es normal, no es lo mismo estar con el titular que con un suplente". De este modo, a partir del jueves 23 de mayo, Dani Mateo volverá a ponerse al frente del programa.