Cristina Pedroche presenta de imprevisto 'Zapeando' como sustituta de Dani Mateo

Por Redacción |

Cambio de presentadores al frente de 'Zapeando'. El programa ha arrancado su última entrega con una sorpresa para los espectadores, que no se han encontrado a su presentador oficial, Dani Mateo, en pantalla. El programa arrancaba de imprevisto con Cristina Pedroche al frente.

Dani Mateo

El formato comenzaba sin ningún comentario al respecto, pero en lugar de ser el cómico el que daba la bienvenida, lo hacía la habitual colaboradora del programa. Pedrocheque se iban a tratar, hasta que ha tenido que cortar para hacer una pausa.

Al irse a publicidad, Cristina Pedroche ha advertido de que a la vuelta se incorporaría Dani Mateo. Minutos más tardes ya se sentaba en su sitio el humorista y colaborador de 'El intermedio': "A los que os incorporáis ahora y a los del principio: acabo de llegar", comentaba a la audiencia.

Llegaba tarde

El presentador detallaba los motivos de su ausencia: "Ha habido un accidente en el norte de Madrid, creo que sin víctimas, y está retenido". Mateo no dudaba en referirse a su sustituta: "Me han dicho que viniera porque Cristina lo estaba haciendo muy bien". "Ten cuidado porque desde ahí se ven las cosas de otra manera", respondía Pedroche. Antes de seguir, el comunicador tiraba de ironía: "Que me refuercen el asiento por detrás por los cuchillos", bromeaba.