Miriam Moreno y Marc Santandreu ('Mañaneros'): "Da vértigo, pero un vértigo bonito"

Por Franc Recio Martínez |

Las mañanas de RTVE cuentan con tres nuevos presentadores desde este lunes 4 de septiembre. Llega a la cadena 'Mañaneros' con Jaime Cantizano, pero no lo hará solo. Lo acompañarán Miriam Moreno y Marc Santandreu, que se ponen al frente de nuevo programa de la corporación pública, en la que ya son caras habituales para los espectadores.

Equipo de RTVE y 'Mañaneros'

La periodista catalana salta del Canal 24 horas y de ' Saber vivir ' a este nuevo magacín con el que recupera. Por su parte, Santandreu se ha consolidado en los últimos años como, especialmente en el ' Telediario fin de semana '. Ambos suman con el arranque del nuevo curso televisivo este proyecto sobre el que han querido hablar con FormulaTV.

¿Cómo afrontáis el estreno de 'Mañaneros'?

Marc Santandreu: Con mucha ilusión. Se ha hecho un poco larga la espera y había nervios. Ahora que hemos hecho ensayos y nos conocemos, vibra muy bonito.

Miriam Moreno: Las sensaciones son muy positivas. Es muy difícil cuando arrancas un proyecto que todo te parezca bien y eso es lo que está pasando de momento. Se está creando esa magia, sobre todo entre los tres: Jaime, Marc y yo, que nos estamos ayudando y apoyando. El apoyo del equipo es crucial.

Aquí el rigor puede ir ligado a hablar de tú a tú, a una sonrisa, a reírse o a sacar nuestra parte más personal

Venís de proyectos muy diferentes, Marc de la información meteorológica y Miriam de actualidad. ¿Qué os vamos a ver hacer en 'Mañaneros'?

MS: No dejo "el tiempo" porque también forma parte de la actualidad, pero me voy a abrir a todo menos a la política. Me abro como informador y comunicador porque no se trata de opinar, ya que para ello ya están los tertulianos. Nos abrimos al entretenimiento, que quizás Miriam sí que ha estado más rozando el entretenimiento, pero yo jamás. Siempre había estado en información pura y dura, pero me apetece mucho la oportunidad de sacar a otro Marc. Poder informar desde una sonrisa o una carcajada y empaparme de mis compañeros y de los especialistas, sobre todo en esos temas en los que era un poco naif, como la crónica social. Aunque me gusta la actualidad, poder tratarla desde el punto de vista del comunicador es un reto. Da vértigo, pero un vértigo bonito. Me voy a lanzar desde un edificio, pero en un colchón muy bueno.

MM: Yo le he dicho que le va a coger el gusto a ser él mismo. Sentir que constantemente estás en tu piel y que eres tú la persona que mira a los ojos del espectador es muy bonito.

MS: La información y el rigor en informativos va ligado casi siempre a la seriedad. Aquí el rigor puede ir ligado a hablar de tú a tú, a una sonrisa, a reírse o a sacar nuestra parte más personal.

MM: Nuestra parte más personal va a salir.

Jaime Cantizano presenta 'Mañananeros'

Saltar a las mañanas también supone enfrentaros con formatos consolidados. ¿Cómo lo lleváis?

MM: Yo creo que suma ganas de esforzarnos y tiene que ser algo que nos aliente a hacer las cosas lo mejor posibles y a dar lo máximo de nosotros, pero sin centrarnos en los datos. Esto es RTVE y aquí tenemos que pensar en la calidad, en el rigor y en el espectador, en un respeto absoluto. Creo que el resultado de eso van a ser buenos datos. Confío plenamente y que nos dejen un poco de tiempo para que eso se vea. No he pensado en ningún dato concreto y creo que es algo que no nos pertenece.

MS: Coincido con Miriam. En esta casa tiene que primar el rigor y la credibilidad. La casa ha vuelto a coger oxígeno y a sacar pecho de los que realmente es: un lugar con mucha historia. Ese es el espíritu que hemos cogido todo el equipo para recuperar esa energía de las mañanas de RTVE. En vez de generar crispación con el resto, es más bien acompañar a los espectadores.

En tu caso Miriam, ¿lo ves como un regreso a tu etapa en 'España Directo'?

MM: Es un pasado que nunca he dejado realmente. Allí tenía actualidad y parte de magacín y yo he seguido ligada a la actualidad en el Canal 24 horas y al magacín con 'Saber vivir'. Volver a trabajar con los reporteros de calle va a ser un bonito reencuentro. Con ellos empecé a trabajar en TVE y ahora vuelvo a estar con ellos y a preguntarle dónde están, qué van a hacer o a quién van a entrevistar. Esos orígenes no se pueden perder. La calle no se puede perder porque la llevamos en el ADN.

Esto es RTVE y aquí tenemos que pensar en la calidad, en el rigor y en el espectador, en un respeto absoluto

¿Cómo valoráis que se apueste para presentar grandes formatos con presentadores externos como Jaime Cantizano, pero también con rostros propios de RTVE?

MM: Es muy positivo que se dé oportunidad a los trabajadores de esta casa. Hay gente con un talento increíble y que están esperando una oportunidad. Tendemos a pensar que lo que viene de fuera es mejor, pero tenemos mucha gente buena y que hace las cosas superbien. A veces son los de fuera los que se dan cuenta y vienen a robarnos y a cazar. Estamos agradecidos que hayan venido y nos hayan dicho: "Vosotros, que lleváis tiempo trabajando en esta casa y la conocéis bien, vais a estar en este formato, una gran apuesta de RTVE con Jaime Cantizano, que también ha formado parte de esta casa".

MS: Es un síntoma de que al fin nos creemos lo que somos, que RTVE confía en lo que es, en su gente y en crear cantera, en moldear buenos comunicadores y sus propias caras visibles.