Por Redacción |

Movistar Plus+ se enfrenta a un cambio en su estructura con el que busca relanzar su oferta y posicionarse entre el público. Para ello, han tomado la decisión de poner fin a #0, canal principal de su plataforma, y lanzar el canal Movistar Plus+ a partir del 1 de agosto. Este estará disponible para los clientes de miMovistar y para todo el mercado, sea cual sea su operador, a partir de la modalidad OTT.

Plataforma de Movistar Plus+

El canal Movistar Plus+, que, el que hasta agosto ocupa #0, será el eje central de la oferta de la plataforma. Así pues,como 'La resistencia', citas deportivas clave, documentales, música y. Con esto, la empresa buscar llegar a todos los públicos con una programación diversa.

Este lanzamiento llega acompañado de otras novedades, como la creación de cuatro canales temáticos originales: Cine, Series, Música y Documentales. A esto se le suma el habitual lanzamiento de sus producciones originales, un canal pop-up cada mes, el canal Vamos y Ellas Vamos, el dedicado 24 horas a 'La resistencia' y la oferta presente en TDT.

El precio de la propuesta

Los clientes de miMovistar que ya cuentan con el paquete MovistarPlus Esencial no tendrán de qué preocuparse, ya que la transición a este servicio será automática y el precio se mantendrá en los 11 euros. Aquellos clientes de miMovistar que no dispongan de dicho paquete, podrán contratarlo por ese mismo precio. Por otro lado, los clientes que quieran disponer de Movistar Plus+ como OTT tendrán que pagar 14 euros al mes.