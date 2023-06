Bropi, director de Entretenimiento de Movistar: "'Supergarcía' no tiene nada que ver con 'Reyes de la noche'"

Por Daniel Tostón López |

José María García, el mítico presentador radiofónico de deportes, regresa a la esfera pública, aunque solamente sea para los tres capítulos de 'Supergarcía', el documental dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y emitido en Movistar Plus+. Su director de contenidos de entretenimiento Juan Andrés Bropi, que también fue el responsable del área de deportes de la plataforma, habla con FormulaTV para explicar qué les atrajo de este proyecto y también para hacer balance de los distintos programas y futuros estrenos de Movistar Plus+.

Lo más importante era que el trabajo que hace Dadá y la relación que tenían con José María García nos daba mucha seguridad. También hay ahora un boom de productos de no ficción. Esta mañana he visto en '[email protected]' a Ágatha Ruiz de la Prada contando que estaba sacando un libro y que estaría encantada de hacer un documental y he dicho: "Bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar alguien en sacar el documental con cuatro fotos?". La gracia de esto es que estaban metidos dentro de la historia con José María, tenían acceso a los archivos de la secretaria que guardaba en una nave en las afueras y la mirada que han aportado ha sido lo que nos ha hecho apostar claramente por ellos. También el contenido nos atraía y cumplía todos los requisitos.

Rodaje de 'Supergarcía'

¿Qué les llamó la atención de José María García?

Es un personaje de nuestra historia que sin vivir en su época te marca y que está en todas partes: en la inauguración de los Juegos Olímpicos de México en el 1968, está en el 23F, está en el botellazo de Juanito... Y aun así es paradójico pensar que no ha cubierto los grandes eventos deportivos del país y que incluso los grandes mitos del deporte español: Nadal, Alonso, Gasol, España campeona del mundo de fútbol, dos veces campeona del mundo de baloncesto... nada de eso lo ha vivido él. Y es que sorprendentemente con 59 años se corta la coleta de forma definitiva. Nos parecía muy rico contar todo eso, hacer ese recorrido, encima tenía matices de todo tipo. Luego se ha abierto en lo personal, el capítulo tres es bastante emotivo con los nietos y las nietas. Y es que es historia de este país. El gran mérito que él tuvo es trascender desde algo que no es para todos los públicos, porque la información deportiva no lo es y él consiguió llegar por su forma de hablar, de opinar, por cómo se movía en todo tipo de terrenos... Ese es su mayor mérito y lo que hace más rico este documental.

¿Qué tiene este documental que le diferencia de otros de la plataforma?

Pues yo creo que es muy importante que él esté presente y que sea él quien dé su testimonio. Y a su vez también es muy llamativo el tono, que sea García quien lo cuente pero que también salgan opiniones que den la otra versión de gente que no tiene por qué estar ni mucho menos de acuerdo con él como Juanma Castaño o José Luis Garci. Ahí se demuestra que siempre se puede hacer una crítica desde el respeto.

"Se buscan contenidos con una marca que reconozca la gente. 'Supergarcía' es una marca"

¿Cómo se compagina este documental con la serie 'Reyes de la noche', que está basada en su rivalidad con José Ramón de la Morena y con la que precisamente García fue muy crítico?

Somos áreas completamente independientes que no tenemos nada que ver. Este es un proyecto que llega tiempo después, que es una no ficción, un documental real sobre la historia de un personaje con imágenes reales y con él incluido en el paquete de oferta. La serie se inspiró en unos personajes, en una etapa y ahí ya se puede valorar el grado de realidad y si a veces en un guion, especialmente para una comedia, se caricaturizan personajes, pero es otro proyecto independiente y ajeno a este. No tiene nada que ver.

¿Cómo se adapta no solo 'Supergarcía' sino todos los contenidos de Movistar Plus+ al nuevo panorama televisivo?

Bueno... Se trata de un panorama en el que a veces es más difícil comunicar y que la gente llegue a tu producto. Cada vez hay más oferta, cada vez se consume más rápido y la gente es más infiel y consume de manera compulsiva. Pasan las cosas demasiado rápidas, es difícil trascender y más para una televisión de pago donde tienes unas limitaciones de alcance. Actualmente hay mucho revival de marcas y formatos que se recuperan. No solamente en entretenimiento, también en las series se han recuperado 'Un paso adelante' o 'El internado'. Está ese factor de buscar contenidos que ya tienen una marca que la gente reconoce. 'Supergarcía' es una marca. Al margen de toda la promoción que se pueda hacer, es importante tener marcas y caras reconocibles que te sitúen en el mapa y luego no defraudar las expectativas que generes con el contenido que haces, sino seguir una línea bastante clara.

Juan Andrés Bropi y el equipo de 'Supergarcía'

Después de Lola Flores, Alejandro Sanz, ahora David Bisbal en proceso ¿cuál es la siguiente gran figura que tiene en mente Movistar Plus+ para un documental?

Bueno, yo creo que todos los grandes deportistas de este país nos interesan. Tenemos a los mejores figuras deportivas e incluso muchas de ellas se han criado en el archivo de Tres Cantos. Tenemos más de treinta años de imágenes y nos ha pasado con otros documentales que hemos hecho de fútbol de Andrés Iniesta, Fernando Torres, Cesc Fábregas, Gerard Piqué o Iker Casillas. Nosotros tenemos todo el material.

¿Quizá Rafael Nadal que ha anunciado su retiro para la temporada que viene?

Nadal es una leyenda viva en el deporte en activo o sea que yo creo que se ha ganado el derecho a elegir los tiempos de cuándo y cómo se va a ir y cuándo y cómo puede contar su historia. Nosotros encantados de la relación que tiene con esta casa. El tenis es para nosotros otro de los ejes de 'El Estadio Infinito' por lo que todo cuadra para que eso pudiera ser. Ojalá. De todas maneras yo aún me niego a pensar que le quede un año de carrera.

"Estamos condenados a entendernos con 'La resistencia'"

Ya fuera de 'Supergarcía' y del deporte, ¿cómo está el entretenimiento en Movistar Plus+?

Bien, el balance es positivo. Pensando en lo último que hemos estrenado, 'Milá vs. Milá' por ejemplo que cerró etapa y creo que los últimos estrenos y lo que está por venir tiene muy buena pinta. Tenemos 'Supergarcía' tres lunes consecutivos, vamos a hacer otra serie de no ficción que pronto conoceréis, en otoño hay bastantes estrenos como el 'That's My Jam' de Arturo Valls, la no ficción de Miguel Bosé, un true crime original... Creo que tenemos un segundo semestre de año muy rico y muy potente y con ganas de ver cómo funcionan algunos contenidos que son más... no digo experimentales, pero nunca nos hemos abierto tanto a una televisión generalista como puede ser el formato de Arturo y tampoco hemos hecho un true crime original. Vamos a ver cómo nos responden, que creemos que bien.

Para terminar, uno de los buques insignia de ese entretenimiento es 'La resistencia', que acaba de cumplir cinco años, ¿cree que tendremos programa durante otros cinco años?

Bueno, yo creo que estamos condenados a entendernos. Estamos muy contentos con ellos y ellos también con nosotros. Es un sitio natural que nos da un alcance a un público que no tenemos normalmente en otros contenidos y nos dan esa ventana no que, aunque no es en directo, porque el programa no es en directo, sí se graba con escaso margen de antelación, con lo cual es un formato vivo que te puede meter contenidos de actualidad, chistes... Son temas que están ahí y que nos diferencian por completo de las plataformas del contenido enlatado. Además, el tono y el humor con el que trabajan nos encantan, con lo cual somos felices teniendo aquí a los resistentes.