Muere Carlotta Dessi, reportera de Mediaset, a los 35 años

Por Redacción |

El pasado verano, Carlotta Dassi descubrió que tenía una enfermedad tal y como lo fue comentando a través de sus redes sociales. A causa de ello, siguió apareciendo en televisión, pero lo hacía en silla de ruedas. "Nunca he estado sola desde el primer día que descubrí mi enfermedad, hace 4 meses, en un verano milanés muy caluroso. Desde ese día mi vida ha cambiado. Ella cambió por mí, por mi familia, por mi pareja", comentaba en a finales de año.

Carlotta Dessi, en una conexión de Mediaset

Se trata de una de las periodistas más reconocidas de Italia y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Mediaset, con reportajes de investigación y. Su grave enfermedad ha podido con ella y lamentablemente ha fallecido a los 35 años de edad, tal y como ha dado a conocer el medio Tgcom24.

Mario Giordano, el conocido presentador que ha trabajado en multitud de ocasiones con Dassi, ha seguido contando con ella en el plató como invitada estos últimos meses para darle todo su apoyo y afecto. Además, ella aprovechaba para contar públicamente cómo se sentía, mostrándose siempre esperanzada y optimista, sin olvidar la gravedad de su enfermedad, porque como ella misma dijo, "cuando tocas con la mano el sufrimiento y la enfermedad, el miedo te hace temblar y la mente viaja".

Nunca se rindió

"Porque tenemos que luchar, no tenemos que rendirnos", decía en su cuenta de Instagram, donde no ha dejado de publicar sus emociones durante este periodo. Su gente cercana le recordaba "que mire hacia delante, que piense en el futuro y que nunca me rinda. Incluso si el camino será largo y complicado. Porque voy a ganar, en realidad vamos a ganar. Gracias a todos". Este fue uno de los últimos textos que publicó la periodista quien, además, el 3 de enero anunciaba que era un "día del reinicio, de la nueva cura, como si empezara ahora".