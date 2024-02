Muere Carl Weathers, actor de 'The Mandalorian', a los 76 años

Por Redacción |

El actor Carl Weathers, conocido principalmente por haber encarnado a Apollo Creed en la franquicia 'Rocky' y a Greef Karga en 'The Mandalorian', ha fallecido a los 76 años. "Estamos muy tristes de anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió en paz mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024", ha expresado su familia a través de un comunicado.

Carl Weathers en 'The Mandalorian'

"Carl era un ser humano excepcional que llevó una vida extraordinaria.y tiene un reconocimiento global que trasciende a las generaciones. Era un querido hermano, padre, abuelo, compañero y amigo"

Mientras seguía jugando al fútbol, Weathers arrancó su andadura como actor. En primera instancia se hizo con roles secundarios en la cinta 'Harry el fuerte' y las series 'Good Times' y 'Kung Fu', pero su verdadero salto a la fama se produciría en 1976, cuando empezó a encarnar a Apollo Creed. El actor oriundo de Nueva Orleans se metió en la piel de Rocky Balboa en la primera película de la franquicia, y recuperaría ese papel en las tres siguientes.

Además, en la década de los ochenta también dejó su impronta en 'Depredador' como Dillon, mientras que en los noventa destacaron sus extensas intervenciones en las series 'Street Justice' y 'En el calor de la noche'. La televisión sería su principal refugio en el siglo XXI, formando parte de los elencos de 'Urgencias', 'Brothers', 'Arrested Development' o la franquicia 'Chicago'. En los últimos años, interpretó a Greef Karga en 'The Mandalorian', donde también se desempeñó como director en dos episodios.

Despedida galáctica

Precisamente sus compañeros de elenco en la serie de 'Star Wars' han sido de los primeros en pronunciarse tras enterarse de la trágica noticia. "No hay palabras", ha comentado Pedro Pascal, acompañando su sucinto mensaje de un emoji de un corazón roto. "Echaré de menos a mi amigo y hermano Carl Weathers. Eres una de las personas más maravillosas con las que he tenido el honor y el placer de pasar mi tiempo", ha aseverado Giancarlo Esposito.

Más extensa ha sido la publicación de Gina Carano, que ha rendido tributo a su excompañero. "Tenía muchas ganas de darle un abrazo enorme a Carl en una de las convenciones de fans en las que íbamos a estar este año", arranca su post en Instagram. "Carl me llamó nada más me despidieron. No me encontraba en el momento emocional adecuado para coger el teléfono por lo decepcionada que estaba, pero hablamos más adelante. Fue alentador y no quería que me rindiera", ha resaltado, subrayando el apoyo que recibió por su parte cuando Disney prescindió de ella. "Voy a echar de menos a mi amigo y mentor y ese brillo que tenía en sus ojos. Fue uno de los grandes y un auténtico innovador", sentencia.