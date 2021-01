Muere Cloris Leachman, actriz de 'The Mary Tyler Moore Show' y 'Raising Hope', a los 94 años

Cloris Leachman, la veterana actriz estadounidense ganadora de un Oscar y de ocho premios Emmy conocida por papeles en comedias como 'The Mary Tyler Moore Show', 'Raising Hope' y 'Malcom in the Middle', ha fallecido por causas naturales con 94 años de edad en su casa de Encinitas, California.

A lo largo de sus más de siete décadas de carrera, hemos podido ver Leachman en todo tipo de papeles tanto en cine como en televisión. Sin embargo, su dilatada trayectoria ha estado marcada por la comedia. Debutó en televisión en 1949, y durante un par de décadas fue estrella invitada recurrente en series como 'The Twilight Zone', 'Gunsmoke' y 'Perry Mason'.

Ya en los 70, Leachman alcanzó la fama gracias a su papel en la comedia 'The Mary Tyler Moore Show' como la vecina metomentodo de la protagonista. Su personaje, Phyllis Lindstrom, se hizo tan popular que acabó teniendo su propio spin-off en CBS, 'Phyllis', y le valió dos premios Emmy y un Globo de Oro.

Leachman continuó su prolífica carrera televisiva durante la década de 1980, uniéndose al reparto de la exitosa comedia de NBC 'The Facts of Life' en 1986. Posteriormente, Leachman interpretó a la abuela de 'Malcolm in the Middle', por cuya interpretación ganó otros dos premios Emmy más en 2002 y 2006. También encarnó a la excéntrica abuela de 'Raising Hope', emitida entre 2010 y 2014.

Su últimos créditos televisivo incluyen ficciones tan variadas como 'American Gods' y el reboot de 'Loco por ti' de 2019. Además, en 2008 se convirtió con 82 años en la concursante más mayor de 'Dancing With the Stars', y prestó su voz a series de animación como 'Phineas y Ferb', 'Elena de Avalor' y 'La Liga de la Justicia en acción'.

Además, apareció en más de cuarenta películas tanto en papeles principales como secundarios en títulos como "El jovencito Frankenstein", "High Anxiety" y "Texasville", y ganó un Oscar como actriz de reparto en 1971 por su trabajo en "La última película" de Peter Bogdanovich.

"Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo", afirma su mánager Juliet Green. "No había nadie como Cloris. Con una sola mirada, tenía la capacidad de romper tu corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrían por tu rostro. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia incomparable".

Such sad news—Cloris was insanely talented. She could make you laugh or cry at the drop of a hat. Always such a pleasure to have on set. Every time I hear a horse whinny I will forever think of Cloris' unforgettable Frau Blücher. She is irreplaceable, and will be greatly missed.