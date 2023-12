El homenaje de Nebulossa a Manuela Trasobares en el videoclip de 'Zorra', su tema para el Benidorm Fest 2024

Por Almudena M. Lizana |

Las 16 canciones del Benidorm Fest 2024 ya se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. De hecho, algunos de los temas se han lanzado con videoclip, aprovechando así la exposición mediática que supone el festival, como es el caso de Almácor, Miss Caffeina o Dellacruz, entre otros. Nebulossa, el dúo de pop electrónico formado por María Bas y Mark Dasousa, también ha lanzado el vídeo que acompaña a su tema "ZORRA" y ha sorprendido a los seguidores del festival con un claro homenaje a Manuela Trasobares que no ha pasado desapercibido.

Nebulossa, en el videoclip de "Zorra"

En el videoclip, dirigido por Laia Lluch,, el programa de Canal Nou donde Trasobares se marcó un discurso viral. "Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática, pero a parte de esto, soy una persona que adora la estética, me encanta Rubens, me encanta el barroquismo", empezaba Trasobares entonces.

"Qué bonitas esas figuras, qué bonito esos dorados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué?", terminaba recitando Manuela Trasobares, rebelándose contra la transfobia en un polémico debate en torno a la transexualidad.

¡Tira la copa!

Al final del videoclip, María Bas recrea también el momento en el que Manuela Trasobares tira las copas de cristal al suelo, animando también a las mujeres del público a hacerlo con ella, al igual que ocurrió en el programa autonómico tras el monólogo de la cantante. De esta manera, Nebulossa rinde tributo a un gran momento de rebelión, algo que encaja a la perfección con el mensaje de su canción.