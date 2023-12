Escucha las 16 canciones del Benidorm Fest 2024

Por Redacción |

1 Almácor - "Brillos platino"

El jueves 14 de diciembre RTVE ha organizado una rueda de prensa en la que Benidorm Fest . La primera de las semifinales del festival tendrá lugar el 30 de enero, mientras que la segunda se podrá ver el 1 de febrero.

El alicantino ha asegurado que la idea de esta propuesta surgió tras salir de un concierto de Harry Styles. El cantante se presenta al Benidorm Fest con un tema "enérgico" con el que intentará dejar en lo más alto el género urbano en el certamen. "Brillos Platinos" va a hacer que la gente disfrute, que se mueva y que baile", ha afirmado Almácor en relación a su tema.

2 Angy Fernández - "Sé quién soy"

Angy Fernández llega al Benidorm Fest con una canción con la que pretende mostrarse tal y como es: "Quería hacer una letra que demostrara el momento por el que he pasado en la música y creo que mucha gente, en la profesión que sea, puede haberse sentido así, que no sabe en qué momento está". La artista se presenta al certamen para vencer sus miedos con una propuesta pop rock hecha con la ayuda de Thomas G:Son. "No había un lugar mejor para volver a la música (...) Es donde tengo que estar ahora mismo", ha comentado en la rueda de prensa.

3 Dellacruz - "Beso en la mañana"

Tras la propuesta de Angy Férnandez, le ha tocado a Dellacruz presentar su canción. El intérprete ha compuesto el tema con la ayuda de su productor Carlos Almazán y, aunque en un principio no sabía si esta propuesta era la que iba a presentar el certamen, finalmente sí que fue la elegida. El cantante ya está trabajando en la escenografía con la que intentará representar a España en el Festival de Eurovisión 2024.

4 Jorge González - "Caliente"

Jorge González ha subido la temperatura de la rueda de prensa con su candidatura "Caliente", un tema con sonidos latinos pretende poner a bailar a todos los seguidores del certamen. El exconcursante de 'Operación Triunfo' llega con una canción compuesta por él junto a otros tres compositores con la que se da la última oportunidad para ir al festival europeo, puesto que el artista ya lo ha intentado en otras ocasiones.

5 Lérica - "Astronauta"

Una vez presentada la canción de Jorge González, Lérica han entrado a la presentación con "Astronauta", un tema en el que está muy presente la música electrónica y que ha tenido 17 versiones diferentes. "Es una propuesta que nació del corazón, que combina sonidos electrónicos con el pop y el dance", han revelado los participantes, quienes no han querido dejar atrás la esencia del dúo. El grupo ha asegurado cuál es el elemento fundamental que les diferencia del resto: "'Astronauta' está en el punto exacto de lo que se consume".

6 Mantra - "Me vas a ver"

Otro de los grupos que se presentan al Benidorm Fest es Mantra, quien pretende llegar a Malmö con la canción "Me vas a ver", un tema que, a pesar de que había nacido para publicarse en su álbum, ha terminando siendo la propuesta del joven trío musical para el certamen. La banda se suma al festival con una candidatura que refleja sus propias experiencias: "Es una canción que habla un poco de nuestra vida personal (...) Es muy Mantra". Además, han confirmado que es la continuación de "El proceso", un single que comparten con Blas Cantó, y que es su obra musical más importante.

7 María Peláe - "Remitente"

La exconcursante de 'Tu cara me suena' se enfrenta al festival con "Remitente", una propuesta con sonidos flamencos que recoge frases de sus abuelos. María Peláe ha explicado que se trata de una carta que escribe la libertad "advirtiendo de algunos errores de la historia que nos han llevado a un momento de mucho sufrir". Pese a que es un tema muy personal, la artista ha ido más allá con una composición que pretende lograr que quienes la escuchen reflexionen: "Ya que te van a escuchar, di algo y aquí te va a escuchar mucha gente y tenía muchas ganas de decir muchas cosas".

8 Marlena - "Amor de verano"

El dúo Marlena llega con su "Amor de verano" para intentar conquistar a los seguidores del certamen. Al igual que otros concursantes, las intérpretes se presentan con una apuesta en la que narran su vida privada. La idea original de la canción es de Ana Legazpi, vocalista de la pareja, y, aunque pretendía ser una canción romántica, ha terminado siendo todo lo contrario. Además, para terminar de dar forma a la propuesta, tuvieron la ayuda de la banda KICKBOMBO.

9 Miss Caffeina - "Bla bla bla"

A pesar de que no han podido estar presentes, los integrantes del grupo han conectado con la rueda de prensa desde México para presentar su propuesta. "Estábamos deseando que llegase este día", han confirmado en la presentación, quienes, además de intérpretes, también son los compositores propios del tema. La banda ha desvelado que su candidatura va con su característico sello: "A la gente que nos sigue le va a sonar al Miss Caffeina de siempre".

10 Nebulossa - "ZORRA"

Tras Marlena, María Eizaguirre ha dado paso a otro dúo artístico. Nebulossa se sumerge en el Benidorm Fest con su apuesta "ZORRA", "una canción muy potente" que también es autobiográfica. "Es una manera de transformar esa palabra en algo bonito. ¿Por qué tiene que ser el zorro bueno y la zorra mala? (...) Una zorra es saber lo que una quiere y no importarle lo que piensen los demás", han afirmado en la rueda de prensa hablando de la esencia de la candidatura.

11 Noan - "Te echo de -"

Uno de los solistas de la tercera edición del festival es Noan, quien intentará alzarse con la victoria con "Te echo de -". Es una canción de amor compuesta por el propio intérprete en la que habla de extrañar a otra persona: "Todo el mundo echa de menos a alguien". Después de haberse presentado el año anterior, el intérprete buscará hacerse con el triunfo que le permita representar a España en el certamen europeo con un tema pop.

12 Quique Niza - "Prisionero"

El actor de 'UPA Next' presenta en la rueda de prensa de Radio Televisión Española "Prisionero", una canción compuesta en el Camp del Benidorm Fest producida por un equipo del que formó parte Juanjo Martín, productor musical de Morat. "La idea que pretendo transmitir es que hay que salir de esa cárcel en la que te sientes metido y expresarte sin ningún tipo de miedo", ha asegurado Quique Niza, quien también ha impregnado con su esencia la puesta que lleva al certamen.

13 Roger Padrós - "El temps"

Presentada la canción de Quique Niza, ha llegado el momento de conocer la propuesta de Roger Padrós con la que representa las lenguas cooficiales de España. "El Temps" es una composición en catalán en la que el intérprete cuenta cómo ve las relaciones de personas que ya llevan mucho tiempo juntos, acompañándose de un piano. "Le dan la culpa al tiempo, de que el tiempo deteriora las cosas y creo que, justamente, es que no se han hablado o mirado a los ojos cuando tocaba, pero, aun así, se quieren, se cuidan y se aman", ha explicado sobre la idea fundamental de la candidatura producida junto a Joel Condal. Por otro lado, de los arreglos de cuerda se encargó Marçal Ayats.

Yoly Saa ha sido otra de las cantantes que tampoco ha podido estar presente en la rueda de prensa, pero que también ha querido conectar con la presentación: "Siento que es mi mejor tema hasta la fecha y creo que esta es la forma de presentarse al Benidorm Fest", ha afirmado la cantautora española, quien también revela que este tema es un punto de inflexión en su carrera.