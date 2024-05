Nebulossa recuerda cómo vivió los puntos en Eurovisión: "Habíamos recibido tanto amor, que no se reflejaba"

Por Sergio Navarro |

Nebulossa ya está de vuelta en España tras su participación en el Festival de Eurovisión 2024 y por ello se ha organizado un encuentro con la prensa para darle la bienvenida de nuevo. :a encargada de abrir la rueda de prensa ha sido María Eizaguirre, quien ha aprovechado para dar las gracias y asegurar que desde Televisión Española, "nos sentimos muy orgullosos de la participación de España este año en el Festival de Eurovisión".

La siguiente en tomar la palabra ha sido Ana María Bordas, jefa de la delegación española en el festival, quien ha hablado de la "clara y evidente la evolución que han hecho", destacando que "Mery se creció en el escenario a lo largo de todos los ensayos, pero ya en la Final fue increíble". Además, también ha señalado que "la canción de 'Zorra'".

Como está siendo todo tan intenso, los integrantes de Nebulossa no habían podido ver hasta la actuación de la final, por lo que han aprovechado para verla durante la rueda de prensa y conocer sus reacciones. Mery, muy conmovida, casi se pone a llorar. "Estoy muy emocionada por todo lo que ha pasado, sobre todo el día de la final", ha empezado a verbalizar la cantante.

Mery y Mark (Nebulossa) en el encuentro de bienvenida tras Eurovisión 2024

La emoción de Mery Bas

"Nuestra pretensión era que saliese una actuación digna. Yo soy muy perfeccionista, he estado oyendo cada nota y aún veo algo que mejorar. Siempre", ha seguido contando Mery Bas, quien también ha recalcado que "las sensaciones fueron súper buenas porque el público lo dio todo". Sin embargo, recuerda que "cuando estábamos sentados viendo las puntuaciones, era como que no iba con nosotros. Habíamos recibido tanto amor que luego no se reflejaba donde estábamos mirando, pero hay que seguir adelante".

Mark, sobre la posición de España

Tras ella, ha tomado la palabra Mark, quien ha hablado de ese 22º puesto de España en Eurovisión: "Si digo que nos daba igual la puntuación va a parecer que nos importaba un comino y no es cierto. Hubiéramos querido quedar en mejor posición, pero en ningún momento nos creamos grandes expectativas porque sabíamos dónde íbamos y el nivel competitivo que hay ahí", añadiendo que "no somos competitivos, íbamos a conocer gente, a tener una nueva experiencia y así ha sido".

Después se ha puesto menos serio haciendo alusión a todos los fans y seguidores. "Por todo el apoyo de la gente pensábamos que quedar en una gran posición era devolveros el regalo que nos habéis hecho, pero luego nos hemos dado cuenta que os importaba un comino como a nosotros la posición en la que quedáramos", ha dicho Mark, desatando las risas de los asistentes.

El resto de integrantes de Nebulossa

A la rueda de prensa también han acudido los bailarines y la baterista. Iosu Martínez ha señalado que no dejan de "recibir muestras de cariño", que para él "el éxito ha sido crear esta familia" y que ha sido una experiencia intensa pero que no la cambiaría por nada. Por su parte, César Louzán Ferrío también se siente muy agradecido y asegura: "Me ha encantado ser uno de los culos de España junto a mi amiga". Para Anna Villa, la baterista de Nebulosa, "la magia de todo esto empezó cuando Mark y Mery me mandaron la canción, la escuché y cada vez me emocionaba más. Sabía que quería formar parte de ello y cada paso ha sido un orgullo", asegura.

Las conclusiones de TVE

"No creo que haya nadie que considere que lo que ha pasado sea un fracaso", ha querido comentar Eizaguirre antes de finalizar el encuentro. "Es una canción que ha dado la vuelta al mundo, que se ha convertido en un auténtico himno, todo lo que ha pasado y lo que está por llegar es buenísimo, y ahí es donde hay que hacer un trabajo para entender que el éxito en su plenitud es muchísimas cosas. La candidatura de España se ha llevado la máxima puntuación en ese cariño y ese reconocimiento", concluye la Directora de Comunicación de TVE.