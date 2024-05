Por Cèlia Gallego |

Todo está preparado para la Gran Final del Festival de Festival de Eurovisión 2024 en la ciudad sueca de Malmö. El próximo sábado 11 de mayo conoceremos quién se hará con el deseado micrófono de cristal y, una vez celebradas las dos semifinales, ya contamos la lista completa de los veintiséis países que se lo disputarán, así como el orden en el que actuarán.

Nebulossa en la segunda semifinal de Eurovision 2024

El encargado de arrancar la Gran Final será el país anfitrión con los gemelos Marcus & Martinus y su "Unforgettable", mientras que Kaleen, la representante de Austria, la cerrará por todo lo alto con el tema dance "We Will Rave"., por su parte,e intentará que el público del Malmö Arena vuelva a vibrar con "Zorra" como en la segunda semifinal.

En cuanto a las grandes favoritas, los productores se han querido asegurar un tramo final a lo grande con el suizo Nemo, que cantará (y girará) al ritmo de "The Code" en el puesto veintiuno; Croacia con Baby Lasagna y su pegadiza "Rim Tim Tagi Dim", que actuará en la posición número veintitrés; y la potentísima voz del francés Slimane, que sonará en penúltima posición. En cuanto a la polémica Israel, su representante, Eden Golan, finalmente actuará en el primer tramo, concretamente en sexta posición.

La organización de la 68ª edición del Eurovision Song Contest ha anunciado a largas horas de la madrugada el orden de actuación de la gran final, que ha sido decidido por los productores tras lo que aparentemente ha sido una larga deliberación después de conocerse el resultado de la segunda semifinal, algo que se está convirtiendo en toda una tradición.

Orden de actuación completo de la Final de Eurovisión 2024

1.- Suecia: Marcus & Martinus, "Unforgettable"

2.- Ucrania: alyona alyona & Jerry Heil, "Teresa & Maria"

3.- Alemania: ISAAK, "Always on the run"

4.- Luxemburgo: TALI - "Fighter"

5.- Países Bajos: Joost Klein, "Europapa"

6.- Israel: Eden Golan, "Hurricane"

7.- Lituania: Silvester Belt, "Luktelk"

8.- España: Nebulossa, "Zorra"

9.- Estonia: 5miinust & Puuluup, "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10.- Irlanda: Bambie Thug, "Doomsday Blue"

11.- Letonia: Dons, "Hollow"

12.- Grecia: Marina Satti, "Zari"

13.- Reino Unido: Olly Alexander, "Dizzy"

14.- Noruega: Gåte, "Ulveham"

15.- Italia: Angelina Mango, "La noia"

16.- Serbia: TEYA DORA, "RAMONDA"

17.- Finlandia: Windows95man, "No Rules!"

18.- Portugal: iolanda, "Grito"

19.- Armenia: Ladaniva, "Jako"

20.- Chipre: Silia Kapsis, "Liar"

21.- Suiza: Nemo, "The Code"

22.- Eslovenia: Raiven, "Veronika"

23.- Croacia: Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"

24.- Georgia: Nutsa Buzaladze, "Firefighter"

25.- Francia: Slimane, "Mon amour"

26.- Austria: Kaleen, "We Will Rave"

Una semifinal muy española

Durante la segunda semifinal se ha vivido un momento inédito en la historia de Eurovisión y es que por primera vez se han podido escuchar dos canciones en castellano, y nada menos que una detrás de otra. Primero fue Mery de Nebulossa la que hizo vibrar al público del Malmö Arena con su "Zorra" y a continuación fue el turno de los madrileños Megara, los representantes de San Marino y cuartos clasificados del Benidorm Fest 2023, que hicieron sonar su "11:11", un tema muy rockero también en castellano e italiano.