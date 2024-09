Por Alejandro Burrueco Marín |

Nerea y Luis, también conocido como Diego, están fingiendo en 'Gran Hermano' que ni son novios ni se conocían, pero en cuanto encuentran sus momentos de privacidad saltan sus problemas de pareja. La joven ha acusado a su pareja de mirarle el culo a su compañera Elsa y se ha enfadado tanto que hasta se le ha olvidado susurrar para mantener su papel de desconocidos. "No estoy acostumbrada a verle con tantas tías. Llevamos más de tres años y no tiene amigas. Solo queda con chicos", le ha contado Nerea a las compañeras que conocen su verdadera relación.

Luis y Nerea en 'Gran Hermano'

", ha empezado ella la discusión presa de los celos. Luis se ha mantenido en su postura negando la acusación: "No me pongo a mirarle el culo a la gente, ¿pero por quién me estás tomando?". "", le ha explicado Nerea. "¿No has visto ningún culo al levantar la mirada?", repetía la concursante a Luis, que afirmaba estar simplemente "pelando patatas".

"Tío, tampoco me mientas, de verdad", ha empezado Nerea a elevar la voz. Por su parte, Luis se ha cansado del tema: "Una cosa te voy a decir: igual mañana me voy. Te vas a arrepentir cuando me eches de menos". "A lo mejor te arrepientes tú", le ha devuelto su novia la amenaza. "Me estás tomando por tonta y encima te he pillado muchísimas veces. Yo me estoy poniendo muy nerviosa, de verdad", se ha mantenido la joven en su postura sin dar el brazo a torcer.

Luis le pide perdón a Nerea

Con la insistencia, Luis ha acabado por pedirle perdón a su pareja: "Estoy enamorado de ti. Estoy por ti y para ti". Sin embargo, las disculpas no han sido suficientes para que Nerea lo perdone: "Pues a ver si demuestras que estás enamorado y no te pillo siempre mirando culos... A ver si cambias". El erróneamente conocido en la casa de 'GH' como Diego ha agachado las orejas prometiendo que cambiará.