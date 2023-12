Noemí Galera abronca a Cris en 'OT 2023' por quejarse del desorden en bucle: "Bájate, no nos ven millones"

Por Almudena M. Lizana |

El desorden y la falta de limpieza está haciendo mella en algunos de los concursantes de 'Operación Triunfo 2023'. Cris y Juanjo son los que más están sufriendo con este tema, llegando al punto de romper a llorar por la frustración. "Estoy desde el primer día recogiendo la mierda de todos. No puedo más", decía Cris, llorando en los lavabos de la Academia. Su llanto hizo que Noemí Galera acudiera a su encuentro, para intentar ayudarlo. Tras charlar con él, Juanjo y Martin, las clases continuaron con normalidad, pero Cris no salía del bucle.

Noemí Galera y Cris en 'OT 2023'

Durante su clase con Pablo Lluch , el joven volvía a comentar el tema de la limpieza, quejándose de lo mismo de lo que se había quejado unos instantes antes. Por este motivo, Noemí Galera volvió a entrar en acción para evitar que Cris volviera a darle vueltas al tema. "Este ratito es para trabajar la canción.", empezaba diciendo la directora de la Academia.

"Con un poco de suerte, nos verán unos cuantos, pero no nos ven millones de personas, no quiero que vuelas a repetir eso porque no es verdad. Este rato, está esta persona aquí para preparar la canción. Entras en un bucle y no solo no estás trabajando la canción, sino que te lo llevas a él por delante", añadía Noemí Galera, abroncando al concursante por su actitud. "Este rato es para trabajar la canción los dos. Y ya hemos quedado que si queréis hablar de este tema, lo hagáis cuando acaban las clases, después de cenar, hacéis una reunión y lo hacéis en común", sugería Galera.

Le baja los humos

"Cuando llegue el pase de micros y no esté, te diré: 'Perdiste el tiempo de clase hablando de la limpieza y de lo agobiado que estás'. Stop. Enough. En el momento de trabajar, se trabaja. Y no nos ven millones de personas, cielo. Bájate, bájale", terminaba Noemí Galera, intentando hacer ver a Cris que durante las clases no es momento para perder el tiempo quejándose del desorden en la Academia.