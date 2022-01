La homofobia sigue más que presente en la sociedad española, pese a haber entrado en el año 2022. Omar Montes ha sido el encargado de visibilizar unos comentarios de lo más desafortunados, escritos supuestamente por la madre de su hijo. La disputa en cuestión se originó por un regalo y es que el intérprete de "Solo" decidió envolverle a su pequeño unas zapatillas con tonalidades rosas.

Omar Montes

Fue durante el 9 de enero cuando compartió a través de su perfil de Twitter todo lo sucedido, acompañando un vídeo con una declaración de intenciones: "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de 'maricones'. Esto es lo que tengo que aguantar cada día", comenzó narrando. Justo debajo, una grabación de pantalla mostraba cómo era el calzado, acompañado de unos mensajes escritos por "Puchi".

"¿Unas zapatillas rosas? ¿Te crees que el niño es maricón o algo y se pone esto? Menos mal que no le hace falta calzado, que ya le compro yo lo mejor", aseveraba la madre de su hijo, según afirmaba Omar Montes. Instantes después, la persona en cuestión siguió escribiendo: "Si por ti fuera, iba desnudo y haciendo el ridículo. [...] Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar y se lo egalas a quien te parezca. El niño no necesita miserias", finalizó.

Acaba de subir @omarmontesSr esto a sus historias, y me parece GENIAL que lo suba para que la gente vea el tipo de educación que le damos a los niños, el color ROSA no solo es de niñas, y #omarmontes tiene un corazón que vale MIIIIL. pic.twitter.com/tZgFVjr9JJ — ?Andreea? Me dicen Andriu (@andrw_miss) January 9, 2022

La respuesta inmediata de Omar Montes

Durante la mañana del 10 de enero, el cantante decidió eliminar el tuit, aunque la red ya estaba llena de capturas de pantalla. Gracias a las instantáneas, pudimos leer que las zapatillas no eran un regalo de Omar, sino del abuelo de la criatura: "Hace que no trabaja meses y ni tiene para darse un capricho", expresó Montes, para, justo después, cuestionarle a la madre de su hijo que cómo podía "ser así".