Once países censuran 'Little America' por mostrar la historia de un refugiado homosexual

'Little America' es una serie creada por Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon para Apple TV+ en la que se muestran historias sobre diversos ciudadanos estadounidenses con culturas, orígenes y religiones diferentes, basadas en historias reales que fueron publicadas en Epic Magazine. El octavo y último capítulo de la primera temporada, "The Son", está protagonizado por Rafiq (Haaz Sleiman), que llega a Estados Unidos desde Siria, de donde tiene que escapar a causa de su orientación sexual.

La pareja protagonista del último episodio de 'Little America'

La temática LGTB+ sigue siendo censurada en muchos países donde la homosexualidad no se ve con buenos ojos y en los que incluso está prohibida por ley. Esta ha sido la razón para que once países, entre los que se incluyen Rusia y 10 naciones árabes, hayan censurado este episodio de 'Little America'. Amrou Al-Khadi, uno de los guionistas, ha lamentado la noticia en un post compartido en su cuenta de Twitter: "Sentimos mucho esto, por favor tened en cuenta que estamos trabajando duro para encontrar la manera de que llegue a vosotros".

Ese mensaje va en la línea optimista sobre la que se ha hilvanado 'Little America', que con las ocho historias que integran su primera temporada ha tratado de arrojar luz sobre la realidad de ser inmigrante o ciudadano de primera generación en la gran potencia americana. Después de adentrarnos en las historias de Rafiq, Marisol o Kabir, no tardaremos en regresar a este universo, ya que la ficción fue renovada por Apple antes incluso del estreno de la primera temporada.

Trump puso en riesgo el rodaje

Pero las restricciones llegaron antes, ya que el rodaje se puso en riesgo debido a la política fronteriza que ha implantado Donald Trump en Estados Unidos, que obligó al equipo a trasladar el rodaje fuera de este país. El episodio fue grabado finalmente en Canadá. "Esta es la dura realidad de llevar a cabo un trabajo queer y árabe," añade Al-Kadhi en su tuit.