Hallmark Channel censura los anuncios donde se ven parejas homosexuales tras las quejas de los conservadores

La cadena de pago Hallmark Channel no ve bien que aparezcan parejas homosexuales en sus anuncios y por eso ha decidido censurarlos. Esto ha sido más que evidente con la campaña de Zola, una empresa de wedding planner que tiene diferentes spots de bodas y la cadena ha eliminado alguno, concretamente en los que las parejas son homosexuales, mientas que los anuncios de la misma marca en los que las parejas son heterosexuales sí que se emiten.

Anuncio de Zola con la boda entre dos mujeres

Pero no ha quedado ahí la cosa. Con un público conservador en una cadena donde predominan las películas, hay grupos como One Million Moms o Lifesite que han firmado peticiones para que no aparezca representación LGTBIQ ni en sus filmes ni en sus anuncios, tal y como recoge The Hollywood Reporter. "Por favor, reconsidere la emisión de anuncios con parejas del mismo sexo y no agregue películas LGBT al Canal Hallmark. Tal contenido va en contra de los valores cristianos y conservadores que son importantes para su audiencia principal. Perderá espectadores si cede", comunicaban desde One Million Moms a la cadena.

La explicación que ha dado un portavoz de Hallmark al THR acerca de la decisión de retirar estos anuncios no convencerá a todo el mundo, pues asegura en el comunicado que "el debate en torno a estos spots en todos los lados estaba distrayendo el propósito de nuestra cadena, que entretener". Además, Bill Abbott, CEO de Hallmark, confirma que "siempre estamos alentando a las personas a que nos traigan historias en todos los ámbitos".

Discriminación e hipocresía

Por otro lado, también se han pronunciado Mike Chi, director de marketing de Zola, y Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, una organización sin ánimo de lucro dedicada al activismo LGTBIQ. Chi defiende que "todos los besos, parejas y matrimonios son celebraciones iguales de amor y ya no estaremos publicitando en Hallmark", mientras que Ellis asegura que "la decisión del canal Hallmark de eliminar a las familias LGBTQ de una manera tan descarada es discriminatoria y especialmente hipócrita proveniente de una red que afirma presentar la programación familiar (...) Y como muestran muchas otras redes de televisión y cable, las familias LGBTQ son parte de la programación familiar".