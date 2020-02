Una ONG critica a Jesús Calleja por dar una "visión estereotipada" de África en su último programa

La ONG Zerca y Lejos ha criticado con dureza a través de Twitter al programa 'Planeta Calleja' respecto a la imagen mostrada de Camerún y sus habitantes en la última entrega del programa de Cuatro. Esta vez, Jesús Calleja viajó con el actor Asier Etxeandía para visitar varios lugares, entre ellos un poblado de pigmeos o un centro de recuperación de gorilas y chimpancés.

Jesús Calleja y Asier Extendía asisten a unos bailes típicos del poblado Baka

La ONG denuncia que el trato a los nativos no fue ni mucho menos el adecuado, pidiendo que por favor dejen de usarlos como "monos de feria". Añaden que al mostrar esta visión tan estereotipada del país hacen "mucho mal" a la realidad que viven. La organización no gubernamental defiende que el día del poblado es muy diferente a lo mostrado en televisión. Por ejemplo, señalan que la ropa con la que se muestran tampoco es la que visten de forma habitual, insinuando que les habría sido impuesta por la producción.

Para demostrarlo adjuntan una foto de uno de los protagonistas del programa alegando que no pertenece a ese poblado, sino a otro. Lo hacen con fe de causa, pues Zerca y Lejos ya ha tenido trato con él anteriormente. Ante esta llamada por redes sociales, varias personas han mostrado también su rechazo a lo emitido en el programa de Cuatro. Algunos han estado de acuerdo en que para Jesús Calleja "el mundo es un parque temático" o que "no todo vale por la audiencia". Del mismo modo, hay usuarios que no opinan que el hombre de las dos imágenes sea el mismo, o que la intromisión del programa en el poblado sea tan exagerada.

Así visten las personas de la selva de #Camerún y así los visten para @Planeta_Calleja.@jesuscalleja @cuatro, por favor, dejad de usar a esta gente como monos de feria y de fomentar la visión estereotipada de África. Hacéis mucho mal.@asieretxeandia#CallejaAsier #PlanetaCalleja pic.twitter.com/U5TM15tLwC — ZERCA Y LEJOS (@ZERCAYLEJOS) January 29, 2020

La opinión de Asier

Asier Etxeandía, protagonista de dicha entrega, no opinaba lo mismo grabando el programa. Tras la convivencia en el poblado de los pigmeos Baka y participar en sus actividades, confesaba muy agradecido ante la cámara que esa vivencia era "lo más flipante que me ha pasado en mi vida". El viaje, al igual que el resto de invitados, le sirvió para confesarse con Calleja sobre los aspectos más personales de su vida como su familia, sus sueños como actor o el bullying que sufría de pequeño en el colegio.