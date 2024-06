Por Alejandro Burrueco Marín |

Ana Vicente, conocida como "la mayor estafadora de España", fue detenida el pasado viernes 31 de mayo después de que pasara por el plató del programa 'Código 10' para defender su inocencia. De hecho, ha sido su paso por el programa lo que ha provocado que la jueza que se encargaba de una de sus causas, que estaba viendo el programa, concluyese la posible reincidencia múltiple de Ana Vicente. La jueza decidió mandar una requisitoria con el fin de que la estafadora fuese detenida.

Marga, una de las posibles víctimas de Ana Vicente, en 'Código 10'

, por lo que fue al programa de Nacho Abad David Aleman para defender su inocencia y acabó negándolo todo., aunque Abad demostró en directo que mentía mostrando una serie de documentos. La seguridad y la seriedad con la que Ana Vicente contestaba al presentador no fueron suficientes para acabar siendo detenida de nuevo.

Por otro lado, también acudió a ofrecer su declaración durante el programa Marga Arroyo, una de las presuntas estafadas por Ana Vicente: "El daño que me ha hecho emocionalmente no se paga con los 10.000 euros". Además, la víctima de la estafa añadió que no solo le debe 10.000€, sino que también le prometió una donación para una recaudación de fondos que jamás llego a producirse.

El testimonio de su excompañera de celda

Fue en el programa de 'En boca de todos' donde se viralizó el caso de Ana Vicente, lo que provocó que llegaran varios testimonios nuevos a la redacción del programa. Este lunes 3 de junio el programa ha recibido el testimonio de su excompañera de celda: "Ella vino como una diva, siempre hablando de dinero, siempre pagando a todas las presas todo lo que necesitaban". Ana Vicente también le prometió un trabajo fijo a la que era su compañera, pero ella ha finalizado afirmando que desde que se televisó el caso todos en la cárcel saben quién es en realidad.