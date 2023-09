Por Fernando S. Palenzuela |

Parecía dispuesta a que esta fuera la definitiva, pero finalmente no ha podido ser así. Oriana Marzoli ha decidido abandonar la casa de 'GH VIP' tras dos semanas en el concurso. La experta en realities le prometió a Marta Flich en su entrada que esta vez no lo haría, pero los bajones de ánimo que ha sufrido en estas semanas por la ausencia de su novio han terminado por hacerle mella.

Oriana Marzoli en 'GH VIP 8'

La tensión vivida en la tercera gala del programa parece haber sido la gota que ha colmado el vaso de la venezolana., el primero en la sala de expulsiones y el segundo a la vuelta del concursante a la casa. Pero, además,, lo que no le sentó nada bien por la posición en la que la situaban.de lo que había vivido en el confesionario.

En los últimos días, Oriana Marzoli ya había demostrado que no se encontraba fuerte anímicamente, asegurando que echaba mucho de menos a su pareja. Es más, el programa tuvo que permitir que se vieran después de la pataleta de ambos. El pasado 25 de septiembre, durante la gala de 'GH VIP: Límite 48 horas', la concursante rompió a llorar por no sentirse integrada en el programa al no poder ver y comentar vídeos sobre lo que ocurría dentro de Guadalix de la Sierra.

Así han recibido la noticia sus compañeros

Después de que Oriana Marzoli tomara la decisión, el Súper ha sido el encargado de comunicarle la noticia a sus compañeros. Muchos de ellos se sobresaltaban y se echaban las manos a la boca. "Eso no es verdad, Súper", negaba Susana Bianca. "¿Tan mal estaba?", preguntaba Carmen Alcayde. "Cada uno tenéis vuestros motivos", zanjaba el Súper ante la insistencia de los concursantes de conocer sus razones.