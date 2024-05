Por Fernando S. Palenzuela |

La duodécima edición de 'MasterChef' se ha visto salpicada por la polémica tras el abandono de Tamara. La dura reacción de Jordi Cruz a las razones por las que la aspirante abandonaba generaron una corriente de críticas sobre el modo en el que el chef estaba reaccionado a la salud mental. Después de que se echara más leña al fuego con la eliminación del episodio que recogía el suceso y el posterior vídeo conjunto del cocinero y la concursante, las presuntas estrategias de Shine Iberia para "hacer televisión" han vuelto a ponerse sobre la mesa.

José Corbacho

Durante una entrevista en Versió Rac1, José Corbacho , que participó en la segunda edición de ' MasterChef Celebrity ',. "Mi experiencia fue muy positiva, pero tengo que decir que pusimos mucho de nuestra parte", asegura el cómico. "Yo fui a 'MasterChef Celebrity' en la segunda edición yentre Fernando Tejero Loles León , hubo ahí algunas peleas y eso".

El actor recuerda que en su edición había nombres como Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso o Bibiana Fernández, quienes llevan la comedia por bandera y mantienen una buena relación entre sí. Pese a eso, el programa buscó la forma de generar conflictos: "Intentaron: '¡Qué fuerte eso, que Edu Soto te ha robado!' o '¡Silvia Abril te ha robado un tomate!'", reproducía Corbacho. "Yo pensaba: 'a ver, a ver, un momento, es que esto no va a funcionar. No va a ir a ningún lado'. Es que si Edu Soto me ha robado un tomate, nos reiremos".

La determinación de los concursantes

Durante sus declaraciones, el creador de 'Un nuevo amanecer' explicó que los concursantes optaron "por hacer una edición más alegre, divertida". No obstante, él comprende que la productora se las apañe para generar tramas, aunque no cree que haga falta: "Yo entiendo que ellos intenten mantener toda la tensión y a veces se intenten buscar cosas que no son necesarias".