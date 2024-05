Por Redacción |

Ana Rosa Quintana vivió una conexión llena de tensión al comienzo de la emisión de 'TardeAR' del 2 de mayo. La presentadora conectaba con Bäreh, uno de los organizadores de la actividad de "Si nos organizamos, follamos todxs", en la que buscaban concienciar sobre la sexualidad y el consentimiento durante el Viña Rock. Sin embargo, los medios de comunicación magnificaron el cartel donde se anunciaban las actividades, asegurando que se iba a producir una orgía de 7.000 personas, que era el número de suscriptores que tenía el canal de Telegram.

En una intervención, Bärehy se dirigió a la conductora de 'Espejo público' como. Esto llevó a que la presentadora de Telecinco comenzara la conexión con un "buenas tardes. Aquí la manipuladora". "Cómo nos habéis tomado el pelo, ¿eh, Bäreh?", aseguraba con sorna la periodista en referencia a los carteles. "", respondía el organizador.

"'Si nos organizamos, follamos todxs'. ¿Eso es un taller?", preguntaba Quintana. "Es un taller de iniciación a la orgía, por lo que hemos hablado de sexualidad, de consentimiento y muchos temas. Luego comíamos colectivamente un grupo de personas", explicaba Bäreh. La presentadora seguía pinchando al afirmar que "de los 7.000 que se supone", al final habían "sido 7". "A mí me gustaría aclarar que no han sido 7 personas, ha habido unas 45 personas o 50, más o menos. Los propios trabajadores que estaban aquí han podido ver que había gente. En ningún momento prometimos ninguna orgía de 7.000 personas, eso es un derivado del boom que han hecho los medios de comunicación y eso es una realidad, no es nada discutible", contestaba el entrevistado.

"Eso me parece fenomenal, que cada uno haga lo que le da la gana y tenga las relaciones sexuales que quiera. Pero yo creo que habéis creado una falsa expectativa. No sé cuál es el motivo o el mensaje que queréis mandar", volvía a incidir la presentadora. Sin embargo, Bäreh lo negaba: "No, en ningún momento le hemos pedido a los medios que saquen un cartel de este tipo por los medios de comunicación". Esto comenzaba a crispar a Ana Rosa Quintana, mientras que su interlocutor pedía que le dijera en qué parte del cartel estaba escrito "orgía multitudinaria".

"Yo esto lo entiendo como una orgía. 'Si nos organizamos, follamos todos'. Pues ya me contarás qué es esto", soltaba la periodista. "Al final habéis sido unos amiguetes o una gente que os habéis reunido para hablar de sexo". El entrevistado aseguraba que la intención de esos carteles era promocionar unos talleres "para hablar de la sexualidad y para abrir el melón en un contexto en el que hay drogas, fiesta, nocturnidad, desplazamientos a larga distancia de gente que viene de lejos". Además, hablaba de que tienen constancia de agresiones sexuales que se producen en el festival: "Hay una falta impresionante de que hablemos de sexo, de que abramos el melón del sexo y de cómo nos relacionamos en este tipo de contextos".

Rápidamente, Ana Rosa Quintana interrumpía para preguntar si estaba denunciando agresiones sexuales en el Viña Rock. "¿Os sorprende de verdad?", preguntaba Bäreh. "A mí no me sorprende. Lo que me sorprende es que si las hay no las hayan denunciado", respondía la presentadora, que repentinamente le cuestionaba acerca de si estaba en contra del festival. "No (...) De lo que estamos en contra es de que en estos festivales pasen estas cosas y pongamos más recursos en guardia civil para controlar si la gente lleva droga que en ver cómo están pasando las cosas en el resto del festival con temas tan profundos como puede ser la sexualidad. ¿Esos recursos dónde están? Porque sí, desde hace 5 años están dando condones. ¿Pero dónde están las charlas impartidas para que estas cosas no pasen?".

"Se supone que el que va a ese festival ya es mayorcito para saber que se tiene que poner un condón cuando va a tener una relación con una persona que no conoce", resolvía con rapidez la conductora de 'TardeAR'. "Pensar que el recibimiento de esa información ya nos hace totalmente inmunes a cagarla o no seguir con dos dedos de frente sería demagogia, sabemos que estas cosas pasan", explicaba el organizador. Estas palabras terminaban por enfadar a Quintana, que respondía: "Mira, Barëh, ya de verdad, después de esto, que me parece muy bien, que os habéis promocionado, que habéis hecho el cartel, que los medios nos hemos hecho eco porque el cartel era llamativo, pero hombre, lecciones a estas alturas, yo creo que las mínimas".

A continuación, procedía a cambiar de tema y le pedía que se disculpara con Susanna Griso por haberla insultado. "¿Cuántas veces has ido al Viña Rock para hablar del Viña Rock?", la interpelaba Bäreh. "Al Viña Rock no, he ido a montones de festivales. ¿O qué te crees, cielo, que has inventado tú los festivales de música?", se defendía la presentadora.

"¿Cómo hemos cambiado de un tema a otro? No hemos terminado un tema y ya estás abriendo otro", atizaba el organizador, que provocaba el enfado de la madrileña, quien afirmaba que la tertulia la dirige ella. "Si te vas a poner en este plan, yo insisto en que me pareces una manipuladora, insisto diciéndolo, no tengo ningún problema en decirlo. Me lo pareces a mí y a mucha gente", contraatacaba el entrevistado. "Si te gusta el morbo". El rostro de Telecinco terminaba por enfadarse y decidía cortar la conexión: "¿Sabes una cosa? Que tengo bastante más educación que tú. Voy a obviar lo que tú me pareces a mí. Buenas tardes".