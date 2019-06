La supuesta erección de Óscar Casas que ha impactado a sus fans, explicada por el actor

Acostumbrado a los bailes como nos tiene, no es de extrañar que tras asistir a uno de los festivales más conocidos del país, el hermano pequeño de Mario Casas nos haya deleitado con otro de sus "meneitos". Un baile que ha sorprendido a sus seguidores y no precisamente por sus habilidades para la danza, son muchos los que no han dudado en comentar la escena en redes sociales, provocando tal revuelo que el propio Óscar Casas ha tenido que saltar para aclarar el asunto y dejar claro que lo que se ve en esa imagen no es precisamente su pene, como muchos apuntan.

El baile de Óscar Casas ha desatado los comentarios en redes sociales

El vídeo fue publicado en las historias de Instagram de la influencer Gigi Vives, que es amiga de la novia del conocido actor, con la que además aparece en estas imágenes. En él podemos observar a la pareja en un concierto del festival Desalia, bailando entre risas y miradas cómplices, una evidente química que los fans del intérprete catalán creen que se ha materializado entre sus partes más íntimas. No son pocos los que están convencidos que entre baile y baile hay algo que "se asomó" del pantalón del actor y que esto era una de sus partes más íntimos.

Absolutamente todxs necesitamos a alguien que baile con nosotrxs como Óscar casas y nos mire de esa fucking manera,no tengo pruebas pero tampoco dudas???????? pic.twitter.com/9YqFyDrmqY — saray (@_sarayms) 7 de junio de 2019

Así lo han promulgado en Twitter al percatarse del extraño objeto que sobresale de su pantalón durante uno de sus sensuales movimientos. "Está empalmado y se le asoma por la cintura del pantalón", escribía uno de sus muchos seguidores en la red de pajarito azul, un comentario que no ha pasado desapercibido a quién diera vida a Gabi en la serie 'Águila Roja', que no ha dudado en contestar al tuitero para aclarar de una vez la polémica generada.

Lo que escondía su pantalón

"Aquí os dejo una foto de los que es chicos", escribía, entre risas, Casas en la conocida red social, acompañando al mensaje con una reveladora foto. Y es que tal y como se observa en la instantánea, donde podemos ver al de Barcelona durante el concierto con los brazos en alto, lo que parecía ser la punta de su iceberg se trata en realidad del bordado de sus calzoncillos que debido a su color, la oscuridad de la noche y la mala calidad del vídeo ha sido confundido con su miembro viril. De esta forma, Casas no ha seguido la estela de su hermano Mario que en la serie 'Instinto' de Movistar+ en la que ambos participan sí enseñó el pene sin pudor alguno.