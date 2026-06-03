Por Redacción |

Nueva noche de martes con 'Supervivientes: Tierra de nadie' consolidándose como la oferta líder del prime time. El reality de Telecinco, cada vez más cerca de su gran final, mejora sus registros respecto a la semana pasada y alcanza un 15,5% de cuota de pantalla, un punto más que hace siete días. Además, vuelve a superar la barrera de los 900.000 espectadores, aunque todavía se mantiene por debajo del millón.

La segunda posición es para 'En tierra lejana' en Antena 3, que firma un 10,9% de share y cede medio punto respecto a la semana anterior. Completa el podio 'Código 10', que continúa mostrando fortaleza en Cuatro. El espacio presentado por Nacho Abad y David Aleman registra un 9,4% de cuota de pantalla, cuatro décimas menos que hace siete días, aunque se mantiene por encima del medio millón de espectadores.

También supera esa cifra 'Al cielo con ella'. Sin embargo, el programa de Henar Álvarez acusa cierto desgaste y cae hasta un 7,4% de share, perdiendo un punto respecto al martes anterior. Por detrás se sitúa 'Cara al show', que mejora notablemente sus resultados en laSexta y alcanza un 5,6% de cuota de pantalla, 1,1 puntos más que la semana pasada, aunque continúa por debajo del medio millón de seguidores.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a imponerse con claridad. El programa de Pablo Motos reúne a cerca de 1,5 millones de espectadores y firma un 13,4% de cuota de pantalla, aunque pierde 1,3 puntos respecto a hace una semana.

La segunda plaza es para 'La revuelta', que anota un 10,2% de share y sufre una caída de dos puntos en comparación con el martes anterior. Por detrás aparece 'Horizonte', que registra un sólido 9,3% en Cuatro. El espacio de Iker Jiménez cede medio punto, pero continúa superando el millón de espectadores.

Muy cerca se sitúa 'First Dates', que mejora sus cifras hasta alcanzar un 8,9% de cuota de pantalla y más de 1,3 millones de espectadores. Por último, 'El intermedio' firma un 7,7% de share y se queda por debajo de los 900.000 seguidores, aunque mejora en siete décimas los resultados obtenidos hace siete días.

Candela Peña y Marc Giró en 'Cara al Show'

Prime time

La 1

La revuelta Trueno 1.157.000 10,2% Al cielo con ella552.000 7,4%

La 2

Trivial Pursuit512.000 5,1% Cifras y letras707.000 6,1% Versión española presentación Uno para todos 259.000 2,9% Versión española Uno para todos 313.000 3,1%

Antena 3

El hormiguero Rossy de Palma 1.549.000 13,4% En tierra lejana777.000 10,9%

Cuatro

First Dates424.000 4,3% Horizonte1.052.000 9,3% Código 10552.000 9,4%

Telecinco

First Dates1.021.000 8,9% Supervivientes: tierra de nadie913.000 15,5%

laSexta

La Sexta Clave364.000 3,9% El intermedio879.000 7,7% Cara al show con Marc Giro433.000 5,6%

Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada

Late night

'Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada' empeora a 'Me meto en un jardín' en La 1 (-0,8)

'En tierra lejana' cae en el late night de Antena 3 (-1,3)

La reposición de 'Cara al show' mejora ligeramente en laSexta (+0,2)

La 1

Imprescindibles132.000 3,7% Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada132.000 3,7% La noche en 24h: portada Ángela de Miguel-Pablo Fernández 64.000 3,3%

La 2

Versión española coloquio Uno para todos 124.000 1,8% Cine Cuestión de sangre 55.000 1,8%

Antena 3

En tierra lejana188.000 6,6% Sportium Game Show61.000 3,7%

Cuatro

En el punto de mira Corrupción en Ourense 144.000 8,1%

Telecinco

Gran Madrid Show162.000 9,2%

laSexta

Cara al show con Marc Giro77.000 2,7%

Ricardo, a la vera de su hijo moribundo en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'Malas lenguas' sube a un 11,5% en la tarde de La 1 (+0,5)

'Y ahora, Sonsoles' vuelve a caer por debajo del 10% en Antena 3 (-1,6)

'¡Allá tú!' baja medio punto en Telecinco

La 1

Directo al grano777.000 9,2% Valle Salvaje709.000 10,0% La promesa886.000 13,3% Malas lenguas842.000 11,5% Aquí la Tierra1.056.000 12,6%

La 2

Saber y ganar616.000 6,7% Grandes documentales323.000 4,0% Escocia, un año salvaje Invierno 339.000 4,0% Viajes de supervivencia288.000 3,8% Malas lenguas491.000 7,2% Sukha160.000 2,2% Trivial Pursuit238.000 2,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.181.000 13,4% Y ahora Sonsoles690.000 9,7% Pasapalabra1.507.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira583.000 7,1% Lo sabe, no lo sabe385.000 5,7%

Telecinco

El tiempo justo776.000 9,6% El diario de Jorge667.000 9,9% ¡Allá tú!784.000 9,8%

laSexta

Zapeando506.000 5,8% Más vale tarde422.000 6,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1386.000 19,9% Mañaneros 360526.000 16,9% Mañaneros 360917.000 11,0%

La 2

Pueblo de Dios Un abrazo de altura 14.000 1,6% Arqueomania Homo hispanicus II 15.000 1,2% Los recién llegados de la naturaleza Thiago, el pequeño coatí 18.000 1,0% Agrosfera34.000 1,7% Aquí hay trabajo28.000 1,3% La aventura del saber25.000 1,2% Zoom tendencias54.000 2,5% Las recetas de Julie A la mesa de honor de Balzac 57.000 2,3% El western de La 2 La venganza de Frank James 95.000 2,8% El cazador98.000 1,6% El cazador226.000 2,4%

Antena 3

Espejo público330.000 13,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salmorejo de remolacha y cerezas 830.000 16,7% La ruleta de la suerte1.532.000 20,4%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Bichos 12.000 1,0% Alerta Cobra Identidad 23.000 1,3% Alerta Cobra Daños de pintura 24.000 1,2% Alerta Cobra 1983 36.000 1,7% En boca de todos247.000 7,9%

Telecinco

La mirada crítica179.000 10,0% El programa de AR288.000 12,8% Vamos a ver403.000 11,5% El precio justo665.000 9,7%

laSexta

Aruser@s el humorning143.000 10,1% Aruser@s223.000 10,6% Al rojo vivo287.000 7,7%

Informativos

La sobremesa del martes deja un panorama de ajustes moderados respecto a hace siete días, con 'Antena 3 noticias 1' manteniéndose líder indiscutible pese a ceder 1,9 puntos hasta el 22,1%, su peor registro en esta franja en las dos últimas semanas. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran remontada de la jornada: sube 1,7 puntos hasta el 10,3%, acortando distancias con sus competidores directos. 'Telediario 1' se mantiene prácticamente plano (-0,1 puntos, hasta el 13,8%), consolidando la segunda posición de La 1 en la franja.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que da un salto de +1,4 puntos respecto al martes anterior para cerrar en el 7,4%. 'Antena 3 noticias 2' sigue líder pero acusa una bajada de 1,2 puntos hasta el 18,5%, mientras que 'Telediario 2' recupera terreno con +1,0 punto hasta el 14,0%, reforzando la segunda plaza de La 1. 'Informativos Telecinco 21:00' y 'Noticias Cuatro 2' ceden ligeramente y siguen sin encontrar el camino de la recuperación.

La 1

Informativo territorial 1761.000 12,0% Telediario 11.325.000 13,8% Informativo territorial 21.092.000 11,7% Telediario 21.355.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana260.000 14,9% Antena 3 noticias 12.128.000 22,1% Antena 3 noticias 21.810.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1597.000 8,3% El desmarque Cuatro 1471.000 5,0% Noticias Cuatro 2414.000 5,3%

Telecinco

El matinal117.000 10,3% Informativos Telecinco 15:00993.000 10,3% Informativos Telecinco 21:00779.000 8,1%

laSexta

laSexta noticias 14h695.000 8,2% laSexta noticias: Jugones483.000 5,0% laSexta noticias 20h579.000 7,4%

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