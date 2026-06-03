Audiencias Martes 2 de Junio de 2026
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Nueva noche de martes con 'Supervivientes: Tierra de nadie' consolidándose como la oferta líder del prime time. El reality de Telecinco, cada vez más cerca de su gran final, mejora sus registros respecto a la semana pasada y alcanza un 15,5% de cuota de pantalla, un punto más que hace siete días. Además, vuelve a superar la barrera de los 900.000 espectadores, aunque todavía se mantiene por debajo del millón.
La segunda posición es para 'En tierra lejana' en Antena 3, que firma un 10,9% de share y cede medio punto respecto a la semana anterior. Completa el podio 'Código 10', que continúa mostrando fortaleza en Cuatro. El espacio presentado por Nacho Abad y David Aleman registra un 9,4% de cuota de pantalla, cuatro décimas menos que hace siete días, aunque se mantiene por encima del medio millón de espectadores.
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También supera esa cifra 'Al cielo con ella'. Sin embargo, el programa de Henar Álvarez acusa cierto desgaste y cae hasta un 7,4% de share, perdiendo un punto respecto al martes anterior. Por detrás se sitúa 'Cara al show', que mejora notablemente sus resultados en laSexta y alcanza un 5,6% de cuota de pantalla, 1,1 puntos más que la semana pasada, aunque continúa por debajo del medio millón de seguidores.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a imponerse con claridad. El programa de Pablo Motos reúne a cerca de 1,5 millones de espectadores y firma un 13,4% de cuota de pantalla, aunque pierde 1,3 puntos respecto a hace una semana.
La segunda plaza es para 'La revuelta', que anota un 10,2% de share y sufre una caída de dos puntos en comparación con el martes anterior. Por detrás aparece 'Horizonte', que registra un sólido 9,3% en Cuatro. El espacio de Iker Jiménez cede medio punto, pero continúa superando el millón de espectadores.
Muy cerca se sitúa 'First Dates', que mejora sus cifras hasta alcanzar un 8,9% de cuota de pantalla y más de 1,3 millones de espectadores. Por último, 'El intermedio' firma un 7,7% de share y se queda por debajo de los 900.000 seguidores, aunque mejora en siete décimas los resultados obtenidos hace siete días.
Prime time
La revuelta 1.157.000 10,2%
Al cielo con ella552.000 7,4%
Trivial Pursuit512.000 5,1%
Cifras y letras707.000 6,1%
Versión española presentación 259.000 2,9%
Versión española 313.000 3,1%
El hormiguero 1.549.000 13,4%
En tierra lejana777.000 10,9%
First Dates424.000 4,3%
Horizonte1.052.000 9,3%
Código 10552.000 9,4%
First Dates1.021.000 8,9%
Supervivientes: tierra de nadie913.000 15,5%
La Sexta Clave364.000 3,9%
El intermedio879.000 7,7%
Cara al show con Marc Giro433.000 5,6%
Late night
- 'Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada' empeora a 'Me meto en un jardín' en La 1 (-0,8)
- 'En tierra lejana' cae en el late night de Antena 3 (-1,3)
- La reposición de 'Cara al show' mejora ligeramente en laSexta (+0,2)
Imprescindibles132.000 3,7%
Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada132.000 3,7%
La noche en 24h: portada 64.000 3,3%
Versión española coloquio 124.000 1,8%
Cine 55.000 1,8%
En tierra lejana188.000 6,6%
Sportium Game Show61.000 3,7%
En el punto de mira 144.000 8,1%
Gran Madrid Show162.000 9,2%
Cara al show con Marc Giro77.000 2,7%
Sobremesa y tarde
- 'Malas lenguas' sube a un 11,5% en la tarde de La 1 (+0,5)
- 'Y ahora, Sonsoles' vuelve a caer por debajo del 10% en Antena 3 (-1,6)
- '¡Allá tú!' baja medio punto en Telecinco
Directo al grano777.000 9,2%
Valle Salvaje709.000 10,0%
La promesa886.000 13,3%
Malas lenguas842.000 11,5%
Aquí la Tierra1.056.000 12,6%
Saber y ganar616.000 6,7%
Grandes documentales323.000 4,0%
Escocia, un año salvaje 339.000 4,0%
Viajes de supervivencia288.000 3,8%
Malas lenguas491.000 7,2%
Sukha160.000 2,2%
Trivial Pursuit238.000 2,8%
Sueños de libertad1.181.000 13,4%
Y ahora Sonsoles690.000 9,7%
Pasapalabra1.507.000 18,3%
Todo es mentira583.000 7,1%
Lo sabe, no lo sabe385.000 5,7%
El tiempo justo776.000 9,6%
El diario de Jorge667.000 9,9%
¡Allá tú!784.000 9,8%
Zapeando506.000 5,8%
Más vale tarde422.000 6,1%
Mañana
- 'La hora de La 1' roza el 20% y sube casi dos puntos en una semana
- 'Espejo público' sube ocho décimas en Antena 3 y supera a 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco
- 'El precio justo' aumenta sus registros 1,5 puntos en siete días
La hora de La 1386.000 19,9%
Mañaneros 360526.000 16,9%
Mañaneros 360917.000 11,0%
Pueblo de Dios 14.000 1,6%
Arqueomania 15.000 1,2%
Los recién llegados de la naturaleza 18.000 1,0%
Agrosfera34.000 1,7%
Aquí hay trabajo28.000 1,3%
La aventura del saber25.000 1,2%
Zoom tendencias54.000 2,5%
Las recetas de Julie 57.000 2,3%
El western de La 2 95.000 2,8%
El cazador98.000 1,6%
El cazador226.000 2,4%
Espejo público330.000 13,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 830.000 16,7%
La ruleta de la suerte1.532.000 20,4%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 12.000 1,0%
Alerta Cobra 23.000 1,3%
Alerta Cobra 24.000 1,2%
Alerta Cobra 36.000 1,7%
En boca de todos247.000 7,9%
La mirada crítica179.000 10,0%
El programa de AR288.000 12,8%
Vamos a ver403.000 11,5%
El precio justo665.000 9,7%
Aruser@s el humorning143.000 10,1%
Aruser@s223.000 10,6%
Al rojo vivo287.000 7,7%
Informativos
La sobremesa del martes deja un panorama de ajustes moderados respecto a hace siete días, con 'Antena 3 noticias 1' manteniéndose líder indiscutible pese a ceder 1,9 puntos hasta el 22,1%, su peor registro en esta franja en las dos últimas semanas. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran remontada de la jornada: sube 1,7 puntos hasta el 10,3%, acortando distancias con sus competidores directos. 'Telediario 1' se mantiene prácticamente plano (-0,1 puntos, hasta el 13,8%), consolidando la segunda posición de La 1 en la franja.
En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que da un salto de +1,4 puntos respecto al martes anterior para cerrar en el 7,4%. 'Antena 3 noticias 2' sigue líder pero acusa una bajada de 1,2 puntos hasta el 18,5%, mientras que 'Telediario 2' recupera terreno con +1,0 punto hasta el 14,0%, reforzando la segunda plaza de La 1. 'Informativos Telecinco 21:00' y 'Noticias Cuatro 2' ceden ligeramente y siguen sin encontrar el camino de la recuperación.
Informativo territorial 1761.000 12,0%
Telediario 11.325.000 13,8%
Informativo territorial 21.092.000 11,7%
Telediario 21.355.000 14,0%
Noticias de la mañana260.000 14,9%
Antena 3 noticias 12.128.000 22,1%
Antena 3 noticias 21.810.000 18,5%
Noticias Cuatro 1597.000 8,3%
El desmarque Cuatro 1471.000 5,0%
Noticias Cuatro 2414.000 5,3%
El matinal117.000 10,3%
Informativos Telecinco 15:00993.000 10,3%
Informativos Telecinco 21:00779.000 8,1%
laSexta noticias 14h695.000 8,2%
laSexta noticias: Jugones483.000 5,0%
laSexta noticias 20h579.000 7,4%