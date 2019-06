Paco Marhuenda sale en defensa de VOX: "No son ni machistas ni racistas"

Una semana después de la triple noche electoral del 26M, los posibles pactos entre formaciones copan la agenda mediática y, como no podía ser de otra manera, han llegado de la forma más encendida al plató de 'laSexta Noche'. Particularmente, la posición que los partidos deberían tomar sobre VOX, un apoyo determinante para varias alcaldías del PP, ha sido uno de los temas de discusión más agitados del debate.

Francisco Marhuenda en el plató de 'laSexta Noche'

Para Jesús Cintora, Ciudadanos podría evitar salir en una hipotética foto con VOX, a tenor de la oposición de algunos de sus afines, como Manuel Vals: "Yo creo que la justicia social y no pactar con quien lanza mensajes contra las mujeres y los homosexuales diciendo que sus fiestas no pueden estar en Madrid van a ser clave".

Un editorial de directo

"Lo dudo mucho", ha sido la despreocupada respuesta de Paco Marhuenda ante la apreciación de su compañero en la tertulia. El director de la Razón ha cargado sin miramientos contra él, teorizando por qué el periodista dibuja esa realidad en que Ciudadanos apartaría a VOX: "Entiendo que la izquierda está desesperada porque pierden Madrid. De pronto se han encontrado con la realidad: que hay 11 millones de españoles que son idiotas y votan al centro-derecha".

Sin que nadie le provocase, Marhuenda continuó elevando su discurso, estableciendo una comparación entre estos hipotéticos pactos con VOX y los que ha realizado el PSOE: "Aquí está muy mal ir con VOX. Eso sí, con Podemos o los independentistas es guay". El tono irónico se acrecentaba mientras describía la situación: "Los independentistas que se han querido cargar España, han vulnerado la Constitución y han roto la sociedad catalana, eso está muy bien, es elegante. ¿Con los antisistema, con Podemos y demás? ¡Faltaría más!".

Marhuenda: "VOX no es machista"

Finalmente, llegaba el punto culminante en que el tertuliano reivindicó la moderación del partido de Santiago Abascal: "VOX no es todas esas cosas que andáis diciendo: No es ni machista, ni racista... Eso es la baratija que ha vendido la izquierda mediática". Para ejemplificar su tesis, el catalán exponía el caso de una de las más que posibles socias del PP en la Comunidad de Madrid: "Yo no creo que Rocío Monasterio, una joven y brillante arquitecta, aceptara el machismo".

Pelea de opuestos

Finalmente, Jesús Cintora acabó por interrumpir la alocución de Marhuenda para intervenir, una vez más, repitiendo algunas de las declaraciones que los candidatos de VOX han realizado durante la campaña electoral: "Si decir que las feministas son feas o decir que las mujeres tienen derecho a pintarse las uñas y ponerse guapas pero no a abortar no es machista, ¿qué es?". "¡No caricaturices!", fue la airada respuesta del director de periódico, que restaba importancia a esos argumentos: "En campaña electoral se dicen muchas cosas, acertadas y desacertadas".

Jesús Cintora y Francisco Marhuenda, enfrentados en 'laSexta Noche'

"La realidad es que Ciudadanos ha conseguido sus votos del centro-derecha", llegó a decir el director de periódico, con lo que sugería que el partido naranja no pactaría con la izquierda únicamente para aislar a la formación verde. "¿VOX es de centro-derecha?", le preguntó directamente Cintora, a lo que Marhuenda respondió preguntando: "¿Y tus amigos de Podemos, qué son para ti?". Ninguno quiso dar una respuesta contundente al contrario, por lo que Iñaki López tuvo que frenar el enfrentamiento y pasar a otro tema.