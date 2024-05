Por Toño García Rodríguez |

El pasado sábado 11 de mayo, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunció que Joost Klein, el representante de Países Bajos en el concurso, era expulsado de la gran final de Eurovisión 2024 que tendría lugar unas horas después. Esto se debió a un conflicto sin resolver que, según la organización, ocurrió el jueves pasado. Joost Klein habría tenido una disputa con una fotógrafa de la organización que quiso fotografiarle a pesar de la negativa del artista. La policía sueca investigó una denuncia presentada por un miembro del equipo de producción después de que ocurriera el incidente tras la actuación del representante en la segunda semifinal. Aunque el proceso legal sigue en curso, la UER decidió que no era apropiado que participase en el festival.

Niels van der Laan y Jeroen Woe en 'Even Tot Hier'

La televisión holandesa hacía público un comunicado donde dejaba clara su postura sobre la decisión de la organización:. Como respuesta a esta medida,en la que carga contra la Unión Europea de Radiodifusión por su decisión de expulsar a Joost Klein de Eurovisión. Niels van der Laan y Jeroen Woe resumen en este tema los acontecimientos de las últimas horas y cómo su representante se ha quedado fuera del certamen.

En esta parodia, el dúo humorístico lamenta la expulsión de Países Bajos y realiza duras declaraciones sobre el festival que califica como un "jodido desastre". "Que os den, hasta luego" se convirtió en la frase más repetida durante el estribillo y, tras ella, se mostraban decepcionados con el país anfitrión: "Parecía que iba a ser muy agradable actuar en Suecia. Fuimos con un pájaro azul y otra persona más sin sentido alguno". Desde su perspectiva, la EBU no tenía motivos suficientes para expulsar a Joost Klein y denuncian la decisión final del concurso: "El jurado de IKEA tiene un tornillo suelto".

"Fuera de Europa"

Esta polémica decisión, que sucede por primera vez en la historia del certamen musical europeo, supone un duro varapalo para Países Bajos, que todavía no han superado cuando Mia y Dion no consiguieron clasificarse para la gran final de Eurovisión durante la edición pasada. "Pensábamos que no podía ser peor que lo de Mia y Dion", alegan los humoristas, que, tras estos dos acontecimientos, consideran que la organización del festival no quiere al país en el concurso: "Estamos fuera de Europa, la EBU ha echado a Joost de allí. Que os den, hasta luego". De este modo, la cadena pública de Países Bajos se planta y habrá que esperar para ver si consiguen reconducir su relación con el festival.