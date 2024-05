Un 41,8% de la población que estaba viendo el televisor en la noche del 11 de mayo siguió de cerca la victoria de Nemo, representante de Suiza en Eurovisión 2024. Entre esos espectadores estaba Iker Jiménez, quien no se perdió el certamen para comentarlo en redes sociales, criticar algunos aspectos y, además, mofarse de otros.

Precisamente, una de sus burlas fue dirigida a Nemo. "", escribía en un tuit en el que entrecomillaba el empleo del lenguaje inclusivo que los comentaristas utilizaban. Nemo ya había declarado abiertamente, además de portar la bandera desde el inicio de la gran final, que se define como una persona no binaria. Las palabras del presentador de ' Cuarto milenio

"Antes te admiraba... antes. Sé que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo", escribía Angy Fernández. A estas críticas se le unía Kenzy Loevett, vocalista de Megara: "Deberías de investigar el mayor misterio que hay ahora mismo. Que seas capaz de respirar y escribir sin hacerte caca encima. Mira que llevo años viendo tu programa, pero nunca más". Más representantes del colectivo LGTBIQ+, como Estrella Xtravaganza, también tenían unas palabras para él: "¿Crees en fantasmas y energías del más allá pero no en la existencia de gente no binaria? Se te va la pinza, fantasma, que tú sí que eres un fantasma".

Cree que existen los fantasmas, los alienígenas que nos visitan, una conspiración de la CIA para fumigarnos con chemtrails y los mensajes ocultos del más allá en las manchas de humedad de la pared, pero no cree que existan las personas no binarias. Eso no. Eso no existe. https://t.co/FBzdbdUQP6