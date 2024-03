Patricia Pardo ironiza sobre los presentadores virtuales: "Somos de carne y hueso"

Por Redacción |

Patricia Pardo no ha querido quedarse callada. La presentadora de Telecinco se ha pronunciado sobre uno de los últimos revuelos en los que se ha visto envuelto Mediaset. La periodista ha opinado del uso de presentadores creados por inteligencia artificial que ha puesto en marcha el grupo de comunicación.

Joaquín Prat

Horas después de que se confirmase la iniciativa impulsada, que ya se ha estrenado en Mitele Plus con contenidos relacionados con ' Supervivientes ', Pardo ha roto su silencio en directo en 'Vamos a ver'. Al inicio de la mañana, Prat daba paso a su compañera y esta reaccionaba con una indirecta:

El presentador entendía claramente la referencia y respondía con un dardo por lo ocurrido: "Yo de momento no me siento amenazado, teniendo en cuenta que la nueva compañera de realidad virtual es mujer". "Fíjate, no es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?", reaccionaba Patricia Pardo sobre la influencia virtual impulsada por Mediaset.

Creada perfectamente

Joaquín Prat lanzaba una nueva indirecta sobre la nueva presentadora de Mediaset, creada con inteligencia artificial: "Curiosamente es una joven atlética y atractiva". Por su parte, Pardo aprovechaba para recalcar la importancia de las personas frente a las tecnologías: "Suerte que estamos todos aquí y somos de carne y hueso, nos cabreamos y equivocamos. Somos humanos".